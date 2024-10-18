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Сезон заморозків: автоінструктор розповів, коли необхідно міняти літні шини на зимові

Київ • УНН

 • 199646 перегляди

Через заморозки в Україні постає питання заміни літніх шин на зимові. Автоінструктор радить міняти при температурі +5...+10°C, а патрульна поліція закликає водіїв подбати про безпеку на дорогах.

Сезон заморозків: автоінструктор розповів, коли необхідно міняти літні шини на зимові

Протягом найближчих двох ночей через антициклон в Україні прогнозуються інтенсивні заморозки, тому для водіїв різко постає питання, коли необхідно замінити літні шини на зимові на своєму автомобілі. Автоіструктор Микола Крепець в коментарі УНН дав відповідь на це питання.

Деталі

Враховуючи те, що Укргідрометцентр попереджає про інтенсивні заморозки в Україні протягом найближчих двох ночей через антициклон з півночі та зниження температури до 0,5°C у більшості регіонів, крім південного сходу, постає питання заміни літніх шин на зимові.

Багато водіїв відкладають рішення по заміні шин на потім, але після випадання першого снігу, може вже стати пізно. Автоінструктор Микола Крепенець радить водіям міняти шини в так званий п’яти градусний режим - від +5 градусів до +10, адже літні шини на морозі дубіють і перетворюються в слизьку пластмасу.

Якщо температура коливається від +5 до +10 градусів, то це вже показник, що гуму треба змінювати. Вночі взагалі зараз приморозки бувають

- сказав Крепенець.

Він зазначив, що всесезонна гума не ефективна ні взимку, ні влітку.

Це як взуття. Якщо взяти демісезонне взуття, то в ній взимку холодно, а влітку жарко. Точно так діє і ця гума"

 - зазначив Крепенець.

Також він наголосив, що на зимовій гумі влітку можна їздити, а от на літній зимою не можна.

Патрульна поліція вже закликала водіїв подумати про заміну літньої гуми, наголосивши, що літня гума при низьких температурах втрачає свої властивості зчеплення, а зимова гума, навпаки, залишається еластичною навіть при мінусових температурах, що дозволяє краще контролювати автомобіль на зимових дорогах.

Також патрульні нагадали про зимовий омивач, який можна вже замінити, адже літній просто-таки може замерзнути в бачку.

Також деякі водії починають міняти шини ще до початку настання холодів, щоб потім не стояти в кілометрових чергах на шиномонтаж, або чекати запису на нього, боючися їздити на автомобілі, щоб не потрапити в ДТП.

Доповнення

Українське законодавство не регулює, коли необхідно міняти літні шини на зимові. Відповідно до правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів, які мають залишкову висоту малюнка протектора менше ніж 1,6 мм. Для автомобіліва вагою понад понад 3,5 т - 1,0 мм, автобусів - 2,0 мм, мотоциклів і мопедів - 0,8 мм.

В січні минулого року нардепи внесли до Верховної Ради законопроєкт, який би встановлював штрафи за керуванням автомобілем не обладнаним зимовими та/ або усесезонними шинами у період з 1 листопада по 31 березня.

Штраф за таке порушення пропонувалося встановити на рівні 340 гривень. Наразі законопроєкт так і перебуває на розгляді в Раді.

Павло Башинський

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