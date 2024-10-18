Найближчі дві ночі Україну чекають інтенсивні заморозки - Укргідрометцентр
Київ • УНН
Укргідрометцентр попереджає про інтенсивні заморозки в Україні протягом найближчих двох ночей через антициклон з півночі. Очікується зниження температури до 0,5°C у більшості регіонів, крім південного сходу.
Протягом найближчих двох ночей Україну очікують інтенсивні заморозки через вплив антициклону з північних широт. Про це розповіла речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу у п'ятницю, передає УНН.
Зниження температури в Україні спричинене тим, що до нас прийшов антициклон високого тиску. В ньому циркуляція повітря відбувається так, що холодна повітряна маса приходить саме з Північних широт і відповідно холод прийшов звідти
За її словами, у більшості регіонів в Україні відчутні зниження температури і є заморозки.
"Заморозки є в нічні години. Вони є І та ІІ рівнів небезпечності — це означає, що вони є на ґрунті та в повітрі. Найближчі 2 ночі в нас будуть досить інтенсивні заморозки приблизно в 0,5 градусів в різних регіонах країни", - додала вона.
Речниця Укргідрометцентру розповіла, що найближчу ніч заморозки оминуть тільки південний схід, адже там хмарно і подекуди є невеликі дощі.
Нагадаємо
В Україні прогнозували заморозки 0-5° з 17 жовтня. Похолодання торкнеться більшості областей.