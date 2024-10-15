"Дістаємо пуховички та шарфики": в Україну йдуть сильні заморозки
Київ • УНН
В Україні прогнозують заморозки 0-5° з 17 жовтня. Похолодання торкнеться більшості областей, особливо північних і західних. ДСНС попереджає про небезпеку в горах.
В Україні прогнозують заморозки 0-5° з 17 жовтня. Похолодання торкнеться більшості областей. Про це повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"Дістаємо пуховички та шарфики, бо вже від завтра та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській й Дніпропетровській. А також у північних і західних областях", - зазначили у ДСНС у соцмережах.
У Києві та області на заморозки, як зазначається, слід чекати вже з 17 жовтня.
"Слідкуйте за погодою, особливо у гірській місцевості! Рятувальники Івано-Франківщини попереджають, що у зимові гори варто вирушати лише за сприятливих умов", - наголосили у ДСНС.
Найближчі заморозки не призведуть до відключень світла – Міненерго 13.10.24, 13:13 • 17958 переглядiв