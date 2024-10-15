"Достаем пуховички и шарфики": в Украину идут сильные заморозки
Киев • УНН
В Украине прогнозируют заморозки 0-5° с 17 октября. Похолодание коснется большинства областей, особенно северных и западных. ГСЧС предупреждает об опасности в горах.
В Украине прогнозируют заморозки 0-5° с 17 октября. Похолодание коснется большинства областей. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"Достаем пуховики и шарфики, потому что уже завтра и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый). Значительно похолодает в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской. А также в северных и западных областях", - отметили в ГСЧС в соцсетях.
В Киеве и области заморозки, как отмечается, следует ждать уже с 17 октября.
"Следите за погодой, особенно в горной местности! Спасатели Ивано-Франковской области предупреждают, что в зимние горы стоит отправляться только при благоприятных условиях", - отметили в ГСЧС.