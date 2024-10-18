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Ближайшие две ночи Украину ждут интенсивные заморозки - Укргидрометцентр

Ближайшие две ночи Украину ждут интенсивные заморозки - Укргидрометцентр

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 10:59  •  4071 просмотра

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Укргидрометцентр предупреждает об интенсивных заморозках в Украине в течение ближайших двух ночей из-за антициклона с севера. Ожидается снижение температуры до 0,5°C в большинстве регионов, кроме юго-востока.

В течение ближайших двух ночей Украину ожидают интенсивные заморозки из-за влияния антициклона из северных широт. Об этом рассказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга в пятницу, передает УНН.

Снижение температуры в Украине вызвано тем, что к нам пришел антициклон высокого давления. В нем циркуляция воздуха происходит так, что холодная воздушная масса приходит именно из Северных широт и соответственно холод пришел оттуда

- сказала Птуха.

По ее словам, в большинстве регионов в Украине ощутимы снижение температуры и есть заморозки.

«Заморозки есть в ночные часы. Они есть I и II уровней опасности - это означает, что они есть на почве и в воздухе. Ближайшие 2 ночи у нас будут достаточно интенсивные заморозки примерно в 0,5 градусов в разных регионах страны», - добавила она.

Пресс-секретарь Укргидрометцентра рассказала, что ближайшую ночь заморозки обойдут только юго-восток, ведь там облачно и местами есть небольшие дожди.  

Напомним 

В Украине прогнозировали заморозки 0-5° с 17 октября. Похолодание коснется большинства областей.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
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