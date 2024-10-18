Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

В течение ближайших двух ночей из-за антициклона в Украине прогнозируются интенсивные заморозки, поэтому для водителей резко встает вопрос, когда необходимо заменить летние шины на зимние на своем автомобиле. Автоинструктор Николай Крепец в комментарии УНН дал ответ на этот вопрос.

Детали

Учитывая то, что Укргидрометцентр предупреждает о интенсивных заморозках в Украине в течение ближайших двух ночей из-за антициклона с севера и снижения температуры до 0,5°C в большинстве регионов, кроме юго-востока, встает вопрос замены летних шин на зимние.

Многие водители откладывают решение по замене шин на потом, но после выпадения первого снега, может уже стать поздно. Автоинструктор Николай Крепенец советует водителям менять шины в так называемый пяти градусный режим - от +5 градусов до +10, ведь летние шины на морозе дубеют и превращаются в скользкую пластмассу.

Если температура колеблется от +5 до +10 градусов, то это уже показатель, что резину надо менять. Ночью вообще сейчас заморозки бывают - сказал Крепец.

Он отметил, что всесезонная резина не эффективна ни зимой, ни летом.

Это как обувь. Если взять демисезонную обувь, то в ней зимой холодно, а летом жарко. Точно так действует и эта резина» - отметил Крепенец.

Также он отметил, что на зимней резине летом можно ездить, а вот на летней зимой нельзя.

Патрульная полиция уже призвала водителей подумать о замене летней резины, отметив, что летняя резина при низких температурах теряет свои свойства сцепления, а зимняя резина, наоборот, остается эластичной даже при минусовых температурах, что позволяет лучше контролировать автомобиль на зимних дорогах.

Также патрульные напомнили о зимнем омывателе, который можно уже заменить, ведь летний просто-таки может замерзнуть в бачке.

Также некоторые водители начинают менять шины еще до начала наступления холодов, чтобы потом не стоять в километровых очередях на шиномонтаж, или ждать записи на него, боясь ездить на автомобиле, чтобы не попасть в ДТП.

Дополнение

Украинское законодательство не регулирует, когда необходимо менять летние шины на зимние. В соответствии с правилами дорожного движения запрещается эксплуатация транспортных средств, которые имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм. Для автомобилей весом более 3,5 т - 1,0 мм, автобусов - 2,0 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.

В январе прошлого года нардепы внесли в Верховную Раду законопроект, который бы устанавливал штрафы за управление автомобилем не оборудованным зимними и/ или всесезонными шинами в период с 1 ноября по 31 марта.

Штраф за такое нарушение предлагалось установить на уровне 340 гривен. Сейчас законопроект так и находится на рассмотрении в Раде.