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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

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В большинстве стран Европы есть требования по использованию зимних шин и предусмотрены штрафы за их несоблюдение. Рассмотрены правила для Молдовы, Польши, Румынии, Венгрии, Словакии, Балтийских стран, Германии, Чехии и Франции.

Украинское законодательство не регулирует, когда необходимо менять летние шины на зимние, однако в большинстве стран Европы есть свои требования, а также штрафы. УНН решил рассказать, в каких странах необходимо обязательно иметь на автомобиле зимнюю резину, если планируете путешествие на автомобиле в Европу, и какие предусматриваются штрафы.

Молдова 

В Молдове правила дорожного движения требуют замену летних шин на зимние в период с 1 ноября по 1 декабря. С 1 декабря до 1 марта зимние шины в Молдове обязательны для автомобилей массой до 3.5 тонн и прицепов при наличии на дороге сплошного слоя снега или льда. Стандартным «сроком годности» шины в этой стране считают 7 лет.

Также в Молдове цепи на колесах разрешены только на дорогах, покрытых снегом, или льдом. Шипованные только при наличии на проезжей части снега или льда, гололеда, а также когда подтверждена существенная разница метеорологических условий на всей территории страны. 

Польша 

Еще одной страной, которая граничит с Украиной, является Польша и здесь для водителей не является обязательным использование зимних шин, а цепи разрешены также лишь на дорогах, покрытых снегом или льдом. Однако, водителям рекомендуется использовать зимнюю, или всесезонную резину в период с 1 ноября по 1 апреля.

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Румыния 

В Румынии с 1 ноября по 31 марта запрещается использование на автомобиле летних шин. В случае нарушения - штраф от 2500 до 4000 лей (555,00 - 889,00 евро). Шипованные шины запрещены. Кроме того, обязательно на шинах необходимо иметь маркировку M+S (Mud and Snow - это специальная маркировка на боковине автомобильной шины, которая имеет высокие характеристики на снежном покрытии. Буквально переводится как «снег и грязь») на ведущих мостах всех транспортных средств массой более 3,5 тонн. 

Венгрия 

Использование зимних шин в Венгрии не является обязательным, но цепи могут быть обязательными при определенных погодных условиях, а также регулируются дорожными знаками. Использование шипованных шин в Венгрии запрещено.

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Словакия 

Зимние шины M+S с глубиной протектора не менее 3 мм являются обязательными для грузовиков массой более 3,5 тонн с 15 ноября по 31 марта на ведущей оси.

Балтийские страны 

В Латвии, Литве и Эстонии использование зимних шин является обязательным для водителей. В Латвии зимние шины с маркировкой M+S являются обязательными для авто массой менее 3,5 тонн с 1 декабря по 1 марта. Минимальная глубина протектора - 4 мм.

В Литве зимние шины являются обязательными с 10 ноября по 1 апреля для транспортных средств массой менее 3,5 тонн. Также с 1 декабря по 1 марта зимняя резина является обязательной для мотоциклов. Шипованные шины нельзя использовать в период с 1 апреля по 1 ноября. Если шины не соответствуют техническим требованиям, полиция может выписать штраф от 30 до 40 евро.

В прошлом году правительство Литвы приняло решение запретить использовать с 1 октября 2024 года всесезонные покрышки в зимний период (с 1 декабря по 1 марта).

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В Эстонии зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта для транспортных средств массой менее 3,5 тонн. Цепи противоскольжения обязательны в местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками.

Германия 

В Германии существует правило, которое было предложено Автомобильным клубом Германии, по которому зимние шины рекомендуется устанавливать с октября по Пасху, а езды на летних - с Пасхи по октябрь. Также в стране существует правило «7 градусов», по которому, если температура опускается ниже отметки 7 градусов Цельсия, то это может стать показателем того, что пришло время сменить шины. 

Законодательство Германии предусматривает штраф в размере 60 евро за вождение на летних шинах в зимний период. Кроме того, в случае аварии, страховая компания может отказать выплачивать страховые возмещения, если установлены непригодные для погодных условий шины.

Чехия

Еще одной страной, где есть обязательное использование зимних шин, является Чехия. Их необходимо устанавливать на автомобили с 1 ноября по 31 марта в зимних дорожных условиях или на участках, указанных соответствующим знаком.

Франция 

Использование зимних шин во Франции не является обязательным, однако с 1 ноября по 31 марта по усмотрению префектур автомобили массой более 3,5 тонн должны быть оснащены шинами с маркировкой 3PMSF (специальная маркировка моделей, которые прошли испытания на снежном покрытии и способны обеспечить минимальные требования к безопасности езды по снежному покрытию). 

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние18 октября 2024, 15:18 • 196500 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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