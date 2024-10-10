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ЗСУ завдали удару по російському аеродрому "Ханская": на летовищі базувались Су-34 та Су-27

Київ • УНН

 • 13814 перегляди

Сили оборони України атакували військовий аеродром в Адигеї, РФ. Під удар потрапив склад боєприпасів, зафіксовано пожежу та евакуацію прилеглого селища. На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27.

В ніч на 10 жовтня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Ханская", що в Республіці Адигея рф. Про це офіційно заявили в Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по аеродрому "Ханская", що в Республіці Адигея рф. Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання  

- йдеться в заяві Генштабу. 

Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється. 

Моніторинг NASA зафіксував пожежу у районі військового аеродрому в адигеї в рф після атаки, евакуювали прилегле селище10.10.24, 08:59 • 11747 переглядiв

У відомстві заявили, що завдання виконано силами і засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що на військовому аеродромі під майкопом в адигеї знищено склад паливно-мастильних матеріалів. Після атаки дронів евакуйовано 40 осіб. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
sukhyi-su-27Сухий Су-27
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
sukhyi-su-34Су-34
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСили спеціальних операцій Збройних сил України
nasaNASA
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України

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