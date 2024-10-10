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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ нанесли удар по российскому аэродрому "Ханская": на аэродроме базировались Су-34 и Су-27

ВСУ нанесли удар по российскому аэродрому "Ханская": на аэродроме базировались Су-34 и Су-27

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 10:35  •  5369 просмотра

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Силы обороны Украины атаковали военный аэродром в Адыгее, РФ. Под удар попал склад боеприпасов, зафиксирован пожар и эвакуация близлежащего поселка. На аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27.

В ночь на 10 октября Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому «Ханская», что в Республике Адыгея рф. Об этом официально заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью нанесено огневое поражение по аэродрому «Ханская», что в Республике Адыгея рф. В частности под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание  

- говорится в заявлении Генштаба. 

Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется. 

Мониторинг NASA зафиксировал пожар в районе военного аэродрома в адыгее в рф после атаки, эвакуировали близлежащий поселок10 октября 2024, 05:59 • 8760 просмотров

В ведомстве заявили, что задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Напомним,

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что на военном аэродроме под Майкопом в Адыгее уничтожен склад горюче-смазочных материалов. После атаки дронов эвакуированы 40 человек. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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