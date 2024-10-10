ВСУ нанесли удар по российскому аэродрому "Ханская": на аэродроме базировались Су-34 и Су-27
Киев • УНН
Силы обороны Украины атаковали военный аэродром в Адыгее, РФ. Под удар попал склад боеприпасов, зафиксирован пожар и эвакуация близлежащего поселка. На аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27.
В ночь на 10 октября Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому «Ханская», что в Республике Адыгея рф. Об этом официально заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Детали
Сегодня ночью нанесено огневое поражение по аэродрому «Ханская», что в Республике Адыгея рф. В частности под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание
Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.
Мониторинг NASA зафиксировал пожар в районе военного аэродрома в адыгее в рф после атаки, эвакуировали близлежащий поселок10 октября 2024, 05:59 • 8760 просмотров
В ведомстве заявили, что задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Напомним,
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что на военном аэродроме под Майкопом в Адыгее уничтожен склад горюче-смазочных материалов. После атаки дронов эвакуированы 40 человек.