Мониторинг NASA зафиксировал пожар в районе военного аэродрома в адыгее в рф после атаки, эвакуировали близлежащий поселок
Киев • УНН
Система NASA зафиксировала пожар возле военного аэродрома "Ханская" в Адыгее после атаки БПЛА. Глава региона подтвердил атаку, сообщил об эвакуации близлежащего поселка и отсутствии жертв.
Система мониторинга пожаров NASA зафиксировала пожар рядом с военным аэродромом "Ханская" в российской Адыгее после атаки БПЛА. Прилегающий к аэродрому поселок эвакуируют, сообщил глава региона, пишет УНН.
Детали
Об атаке на аэродром сообщили, по данным телеграм-канала ASTRA, местные жители.
Пожар был зафиксирован рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки, свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.
Глава Адыгеи подтвердил атаку и последующий пожар "в пригороде Майкопа" и заявил об эвакуации жителей поселка Родниковый, который прилегает к военному аэродрому "Ханская".
"Прошлой ночью пригород Майкопа подвергся атаке вражеских беспилотников. Обошлось без жертв, без пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, спасатели. Возгорание ликвидируют пожарные МЧС. Идет организованная эвакуация жителей поселка Родниковый. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской. Люди будут обеспечены всем необходимым. На месте координирую работу всех служб и ведомств", - заявил глава Адыгеи.
Как отмечает телеграм-канал ASTRA, Родниковый - поселок, расположенный рядом со станицей Ханская и прилегающий к военному аэродрому.
минобороны рф утверждает, что за ночь уничтожено и перехвачено 92 дрона. Об атаке на Адыгею, где горит военный аэродром, отмечает ASTRA, в ведомстве не сообщали.
Как заявили в мо рф, 47 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией краснодарского края, 12 - над территорией курской области, 9 - над территорией ростовской, 4 - над территорией брянской, 2 - над территорией белгородской области рф, 1 - над территорией воронежской области, 15 - над акваторией Азовского моря, а также два - над временно оккупированным Крымом.