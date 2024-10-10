Моніторинг NASA зафіксував пожежу у районі військового аеродрому в адигеї в рф після атаки, евакуювали прилегле селище
Київ • УНН
Система NASA зафіксувала пожежу біля військового аеродрому "Ханська" в Адигеї після атаки БПЛА. Глава регіону підтвердив атаку, повідомив про евакуацію прилеглого селища та відсутність жертв.
Система моніторингу пожеж NASA зафіксувала пожежу поряд з військовим аеродромом "ханська" в російській адигеї після атаки БПЛА. Прилегле до аеродрому селище евакуюють, повідомив глава регіону, пише УНН.
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Про атаку на аеродром повідомили, за даними телеграм-каналу ASTRA, місцеві жителі.
Пожежу було зафіксовано поряд із військовим аеродромом "ханська" в адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.
Глава адигеї підтвердив атаку та подальшу пожежу "у передмісті майкопа" і заявив про евакуацію жителів селища родніковий, яке прилягає до військовому аеродрому "ханська".
"Минулої ночі передмістя майкопа зазнало атаки ворожих безпілотників. Обійшлося без жертв, без постраждалих. На місці перебувають представники спецслужб, рятувальники. Займання ліквідують вогнеборці МНС. Іде організована евакуація мешканців селища родніковий. Пункт тимчасового розміщення громадян розгорнутий у станиці ханській. Люди будуть забезпечені всім необхідним. На місці координую роботу всіх служб та відомств", - заявив глава адигеї.
Як зазначає телеграм-канал ASTRA, родніковий - селище, розташоване поруч зі станицею ханська і прилягає до військового аеродрому.
міноборони рф стверджує, що за ніч знищено та перехоплено 92 дрони. Про атаку на адигею, де горить військовий аеродром, зазначає ASTRA, у відомстві не повідомляли.
Як заявили у мо рф, 47 БПЛА перехоплені та знищені над територією краснодарського краю, 12 – над територією курської області, 9 – над територією ростовської, 4 – над територією брянської, 2 - над територією бєлгородської області рф, 1 – над територією воронезької області, 15 - над акваторією Азовського моря, а також два - над тимчасово окупованим Кримом.