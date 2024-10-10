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В адигеї в рф на військовому аеродромі знищено склад паливно-мастильних матеріалів - керівник ЦПД при РНБО

Київ • УНН

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На військовому аеродромі під майкопом в адигеї знищено склад паливно-мастильних матеріалів. Після атаки дронів евакуйовано 40 осіб, NASA зафіксувала пожежу поблизу аеродрому.

На військовому аеродромі під майкопом в адигеї, що в рф, знищено склад паливно-мастильних матеріалів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН

410 км від лінії бойового зіткнення, під майкопом на аеродромі знищено склад ГСМ (паливно-мастильних матеріалів -ред.)  

- написав Коваленко у Telegram. 

Також Коваленко опублікував відео, як поблизу майкопі продовжує горіти воєнний аеродром рф.

Доповнення 

Як пишуть російські ЗМІ, із передмістя Майкопа після атаки дронів евакуйовано 40 осіб. 

Система моніторингу пожеж NASA зафіксувала пожежу поряд з військовим аеродромом "ханська" в російській адигеї після атаки БПЛА. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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