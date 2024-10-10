В адыгее в рф на военном аэродроме уничтожен склад горюче-смазочных материалов - руководитель ЦПД при СНБО

На военном аэродроме под майкопом в адыгее, что в рф, уничтожен склад горюче-смазочных материалов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

410 км от линии боевого соприкосновения, под майкопом на аэродроме уничтожен склад ГСМ (горюче-смазочных материалов -ред.) - написал Коваленко в Telegram.

Также Коваленко опубликовал видео, как вблизи майкопа продолжает гореть военный аэродром рф.

Дополнение

Как пишут российские СМИ, из пригорода майкопа после атаки дронов эвакуированы 40 человек.

Система мониторинга пожаров NASA зафиксировала пожар рядом с военным аэродромом "ханская" в российской адыгее после атаки БПЛА.