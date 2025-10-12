ЗСУ відбили 77 атак росіян 12 жовтня - зведення Генштабу
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 12 жовтня, повідомивши про 77 бойових зіткнень. Українські захисники відбили більшість атак російських військ, утримуючи позиції та знищуючи плани агресора.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 12 жовтня: українські захисники відбили більшість атак російських військ, утримують позиції на всіх напрямках та знищують плани агресора. Про це Генштаб повідомив у вечірньому зведенні у Facebook, пише УНН.
Деталі
За інформацією командування, станом на 16:00 12 жовтня на фронті зафіксовано 77 бойових зіткнень.
Внаслідок російських артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Бачівськ, Біла Береза (Сумська область) та Залізний Міст (Чернігівська область). На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки та зафіксували шість авіаударів, скидання 10 керованих бомб і 110 обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у Кам’янці, Западному, Кутьківці та напрямку Бологівки і Колодязного; п’ять атак тривають. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися у районі Куп’янська, Піщаного та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку відбулося п’ять атак поблизу Новомихайлівки, Дробишевого, Мирного та Шандриголового. Слов’янський напрямок зазнав однієї атаки біля Ямполя. На Краматорському напрямку українські захисники відбили штурм у напрямку Ступочок.
На Костянтинівському напрямку сили оборони відбили сім із восьми атак у Щербинівці, Олександро-Шультиному, Плещіївці, Русиному Яру та Полтавці. На Покровському напрямку російські війська 26 разів намагалися наступати – українські військові відбили 24 атаки у Володимирівці, Шаховому, Никанорівці, Новоекономічному, Родинському, Миролюбівці, Промені, Лисівці, Покровську, Удачному, Новосергіївці, Котлярівці, Горіховому та Дачному.
На Олександрівському напрямку українські воїни відбили десять атак, ще чотири бойові зіткнення тривають у Іванівці, Олександрограді, Соснівці, Січневому, Вороному, Степовому, Вербовому, Олексіївці та Новогригорівці. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив, на Оріхівському зафіксовано три безрезультатні атаки у Степовому та напрямку Степногірська.
