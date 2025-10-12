$41.510.00
Ексклюзив
14:28 • 4856 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12:27 • 5780 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 61353 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 88872 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 47897 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 51495 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 40226 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30073 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 37866 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 44197 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЗСУ відбили 77 атак росіян 12 жовтня - зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 12 жовтня, повідомивши про 77 бойових зіткнень. Українські захисники відбили більшість атак російських військ, утримуючи позиції та знищуючи плани агресора.

ЗСУ відбили 77 атак росіян 12 жовтня - зведення Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 12 жовтня: українські захисники відбили більшість атак російських військ, утримують позиції на всіх напрямках та знищують плани агресора. Про це Генштаб повідомив у вечірньому зведенні у Facebook, пише УНН.

Деталі

За інформацією командування, станом на 16:00 12 жовтня на фронті зафіксовано 77 бойових зіткнень. 

Внаслідок російських артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Бачівськ, Біла Береза (Сумська область) та Залізний Міст (Чернігівська область). На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три атаки та зафіксували шість авіаударів, скидання 10 керованих бомб і 110 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень у Кам’янці, Западному, Кутьківці та напрямку Бологівки і Колодязного; п’ять атак тривають. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався просунутися у районі Куп’янська, Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбулося п’ять атак поблизу Новомихайлівки, Дробишевого, Мирного та Шандриголового. Слов’янський напрямок зазнав однієї атаки біля Ямполя. На Краматорському напрямку українські захисники відбили штурм у напрямку Ступочок.

На Костянтинівському напрямку сили оборони відбили сім із восьми атак у Щербинівці, Олександро-Шультиному, Плещіївці, Русиному Яру та Полтавці. На Покровському напрямку російські війська 26 разів намагалися наступати – українські військові відбили 24 атаки у Володимирівці, Шаховому, Никанорівці, Новоекономічному, Родинському, Миролюбівці, Промені, Лисівці, Покровську, Удачному, Новосергіївці, Котлярівці, Горіховому та Дачному.

На Олександрівському напрямку українські воїни відбили десять атак, ще чотири бойові зіткнення тривають у Іванівці, Олександрограді, Соснівці, Січневому, Вороному, Степовому, Вербовому, Олексіївці та Новогригорівці. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив, на Оріхівському зафіксовано три безрезультатні атаки у Степовому та напрямку Степногірська.

Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області12.10.25, 15:27 • 5754 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Державний кордон України
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна
Facebook
Куп'янськ