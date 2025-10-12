Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області

$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 57698 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
11 жовтня, 14:06 • 85265 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 45977 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 50527 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 39408 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 29767 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 37491 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 44060 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 74566 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35794 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1240 солдатів та 244 БпЛА за добу - Генштаб12 жовтня, 04:18 • 11458 перегляди
Кількість жертв зсувів ґрунту та повеней у Мексиці сягнула 37 осіб12 жовтня, 04:39 • 9828 перегляди
Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській областіVideo12 жовтня, 05:01 • 15778 перегляди
росія "заморозила" Фонд національного добробуту: пенсії громадян рф під загрозою12 жовтня, 07:19 • 7116 перегляди
Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островахPhoto12 жовтня, 07:41 • 8832 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 85286 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 39436 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 74570 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 58849 перегляди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Себастьян Лекорню
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Ізраїль
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 4122 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 43007 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 47217 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 49241 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 114958 перегляди
Financial Times
ATACMS
Bild
Шахед-136
YouTube

Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" та 33-го окремого штурмового полку підняли державний прапор України в Малих Щербаках. Селище на Запорізькому напрямку знаходиться під контролем Сил оборони України.

Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області

Підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" разом із бійцями 33-го окремого штурмового полку підняли державний прапор України в населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку – селище наразі перебуває під контролем Сил оборони України. Про це військовослужбовці розповіли у відеозверненні в Телеграм, пише УНН.

Деталі

На Запорізькому фронті українські штурмові підрозділи відзначилися успішною операцією: 24-й батальйон "Айдар" у взаємодії з 33-м штурмовим полком встановив національний стяг у Малих Щербаках. Командування повідомляє, що населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України.

У повідомленні підкреслюють, що кожна така дія – це ще одна сторінка у щоденній боротьбі за українську землю, що триває попри втому, ризики й людські втрати. Воїни наголошують на непохитності наміру "продовжувати боротися за кожен метр" і висловлюють віру в остаточну перемогу.

Сирський розповів про ситуацію на фронті: що відомо11.10.25, 13:08 • 12926 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Державний кордон України
Запорізька область
Збройні сили України
Україна