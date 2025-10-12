Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області
Київ • УНН
Підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" та 33-го окремого штурмового полку підняли державний прапор України в Малих Щербаках. Селище на Запорізькому напрямку знаходиться під контролем Сил оборони України.
Деталі
На Запорізькому фронті українські штурмові підрозділи відзначилися успішною операцією: 24-й батальйон "Айдар" у взаємодії з 33-м штурмовим полком встановив національний стяг у Малих Щербаках. Командування повідомляє, що населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України.
У повідомленні підкреслюють, що кожна така дія – це ще одна сторінка у щоденній боротьбі за українську землю, що триває попри втому, ризики й людські втрати. Воїни наголошують на непохитності наміру "продовжувати боротися за кожен метр" і висловлюють віру в остаточну перемогу.
