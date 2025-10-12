$41.510.00
11 октября, 16:00 • 56640 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 84034 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 45334 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 49913 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 38830 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 29678 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 37399 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 44031 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 74350 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35784 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской области

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и 33-го отдельного штурмового полка подняли государственный флаг Украины в Малых Щербаках. Поселок на Запорожском направлении находится под контролем Сил обороны Украины.

Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской области

Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка подняли государственный флаг Украины в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении – поселок сейчас находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом военнослужащие рассказали в видеообращении в Телеграм, пишет УНН.

Детали

На Запорожском фронте украинские штурмовые подразделения отличились успешной операцией: 24-й батальон "Айдар" во взаимодействии с 33-м штурмовым полком установил национальный флаг в Малых Щербаках. Командование сообщает, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины.

В сообщении подчеркивается, что каждое такое действие – это еще одна страница в ежедневной борьбе за украинскую землю, которая продолжается несмотря на усталость, риски и человеческие потери. Воины подчеркивают непоколебимость намерения "продолжать бороться за каждый метр" и выражают веру в окончательную победу.

Сырский рассказал о ситуации на фронте: что известно11.10.25, 13:08 • 12923 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Украина