Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской области
Киев • УНН
Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и 33-го отдельного штурмового полка подняли государственный флаг Украины в Малых Щербаках. Поселок на Запорожском направлении находится под контролем Сил обороны Украины.
Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" вместе с бойцами 33-го отдельного штурмового полка подняли государственный флаг Украины в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении – поселок сейчас находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом военнослужащие рассказали в видеообращении в Телеграм, пишет УНН.
Детали
На Запорожском фронте украинские штурмовые подразделения отличились успешной операцией: 24-й батальон "Айдар" во взаимодействии с 33-м штурмовым полком установил национальный флаг в Малых Щербаках. Командование сообщает, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины.
В сообщении подчеркивается, что каждое такое действие – это еще одна страница в ежедневной борьбе за украинскую землю, которая продолжается несмотря на усталость, риски и человеческие потери. Воины подчеркивают непоколебимость намерения "продолжать бороться за каждый метр" и выражают веру в окончательную победу.
