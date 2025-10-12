ВСУ отбили 77 атак россиян 12 октября - сводка Генштаба
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 12 октября, сообщив о 77 боевых столкновениях. Украинские защитники отбили большинство атак российских войск, удерживая позиции и уничтожая планы агрессора.
Подробности
По информации командования, по состоянию на 16:00 12 октября на фронте зафиксировано 77 боевых столкновений.
В результате российских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Бачевск, Белая Береза (Сумская область) и Железный Мост (Черниговская область). На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три атаки и зафиксировали шесть авиаударов, сброс 10 управляемых бомб и 110 обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений в Каменке, Западном, Кутьковке и направлении Бологовки и Колодязного; пять атак продолжаются. На Купянском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в районе Купянска, Песчаного и Петропавловки.
На Лиманском направлении произошло пять атак вблизи Новомихайловки, Дробышево, Мирного и Шандриголово. Славянское направление подверглось одной атаке возле Ямполя. На Краматорском направлении украинские защитники отбили штурм в направлении Ступочек.
На Константиновском направлении силы обороны отбили семь из восьми атак в Щербиновке, Александро-Шультино, Плещеевке, Русином Яру и Полтавке. На Покровском направлении российские войска 26 раз пытались наступать – украинские военные отбили 24 атаки во Владимировке, Шахово, Никаноровке, Новоэкономическом, Родинском, Миролюбовке, Промене, Лисовке, Покровске, Удачном, Новосергиевке, Котляровке, Орехово и Дачном.
На Александровском направлении украинские воины отбили десять атак, еще четыре боевых столкновения продолжаются в Ивановке, Александрограде, Сосновке, Январском, Вороном, Степном, Вербовом, Алексеевке и Новогригорьевке. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил, на Ореховском зафиксировано три безрезультатные атаки в Степном и направлении Степногорска.
