Эксклюзив
14:28
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12:27
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской области
11 октября, 16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы
11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10
Дроны СБУ поразили НПЗ "Башнефть", который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
14:28
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы
11 октября, 16:00
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 14:06
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть
11 октября, 08:00
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости
10 октября, 15:17
ВСУ отбили 77 атак россиян 12 октября - сводка Генштаба

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 12 октября, сообщив о 77 боевых столкновениях. Украинские защитники отбили большинство атак российских войск, удерживая позиции и уничтожая планы агрессора.

ВСУ отбили 77 атак россиян 12 октября - сводка Генштаба

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 12 октября: украинские защитники отбили большинство атак российских войск, удерживают позиции на всех направлениях и уничтожают планы агрессора. Об этом Генштаб сообщил в вечерней сводке в Facebook, пишет УНН.

Подробности

По информации командования, по состоянию на 16:00 12 октября на фронте зафиксировано 77 боевых столкновений. 

В результате российских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Бачевск, Белая Береза (Сумская область) и Железный Мост (Черниговская область). На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три атаки и зафиксировали шесть авиаударов, сброс 10 управляемых бомб и 110 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений в Каменке, Западном, Кутьковке и направлении Бологовки и Колодязного; пять атак продолжаются. На Купянском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в районе Купянска, Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло пять атак вблизи Новомихайловки, Дробышево, Мирного и Шандриголово. Славянское направление подверглось одной атаке возле Ямполя. На Краматорском направлении украинские защитники отбили штурм в направлении Ступочек.

На Константиновском направлении силы обороны отбили семь из восьми атак в Щербиновке, Александро-Шультино, Плещеевке, Русином Яру и Полтавке. На Покровском направлении российские войска 26 раз пытались наступать – украинские военные отбили 24 атаки во Владимировке, Шахово, Никаноровке, Новоэкономическом, Родинском, Миролюбовке, Промене, Лисовке, Покровске, Удачном, Новосергиевке, Котляровке, Орехово и Дачном.

На Александровском направлении украинские воины отбили десять атак, еще четыре боевых столкновения продолжаются в Ивановке, Александрограде, Сосновке, Январском, Вороном, Степном, Вербовом, Алексеевке и Новогригорьевке. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил, на Ореховском зафиксировано три безрезультатные атаки в Степном и направлении Степногорска.

Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской области12.10.25, 15:27 • 5702 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина
Facebook
Купянск