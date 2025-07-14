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Золото досягло тритижневого піку, срібло наблизилося до 14-річного максимуму

Київ • УНН

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Ціни на золото зросли до тритижневого максимуму, а срібло наблизилося до 14-річного, на тлі попиту на активи-притулки після погроз Трампа щодо мит. Інвестори очікують даних про інфляцію в США та можливого пом'якшення ставки ФРС.

Золото досягло тритижневого піку, срібло наблизилося до 14-річного максимуму

Ціни на золото у понеділок досягли тритижневого максимуму, чому, як зазначає Reuters, сприяв попит на активи-притулки після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 30% мита на імпорт з ЄС та Мексики. Тим часом, як повідомляє Bloomberg, срібло торгується на рівні, близькому до 14-річного максимуму, пише УНН.

Деталі

Ціна на спотове золото зросла на 0,1% до $3359,69 за унцію станом на 06:37 за Гринвічем (09:37 за Києвом), досягнувши максимуму з 23 червня раніше під час сесії. Американські ф'ючерси на золото зросли на 0,3% до $3373,30.

"Ми спостерігаємо повернення попиту на активи-притулки у зв'язку з невизначеністю щодо реалізації політики США в галузі міжнародних торговельних мит", - заявив старший аналітик ринку OANDA Кельвін Вонг.

"Короткострокові перспективи для золота виглядають позитивними, і якщо ціни на золото зможуть закритися вище за $3360, вони потенційно можуть піднятися вище за наступний рівень опору на $3435", - сказав він.

У суботу Трамп пригрозив запровадити 30% мита на імпорт з Мексики та ЄС з 1 серпня після того, як тижні переговорів з основними торговими партнерами США не призвели до досягнення всеосяжної торгової угоди. І ЄС, і Мексика назвали це мито несправедливим і руйнівним, тоді як ЄС заявив, що продовжить припинення заходів у відповідь на американські мита до початку серпня і продовжить наполягати на врегулюванні шляхом переговорів.

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Інвестори тепер чекають на дані щодо інфляції в США за червень, які будуть опубліковані у вівторок, щоб отримати більше інформації про траєкторію процентної ставки Федеральної резервної системи. Нині ринки закладають у ціни пом'якшення ставки ФРС трохи більш як на 50 базисних пунктів до грудня.

Золото, яке часто розглядається як актив-притулок у період економічної невизначеності, зазвичай демонструє хороші результати в умовах низьких відсоткових ставок.

Стримуючи зростання золота, індекс долара виріс на 0,2% щодо кошика конкуруючих валют, що зробило золото дорожчим для власників інших валют.

За тиждень, що закінчився 8 липня, спекулянти золотом скоротили чисті довгі позиції на 1855 контрактів до 134 842.

Спотові ціни на срібло зросли на 1,5% до 38,93 доларів за унцію, платина впала на 1% до 1384,81 доларів, а паладій - на 0,7% до 1208,15 доларів.

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Як пише Bloomberg, срібло торгується на рівні, близькому до 14-річного максимуму, завдяки пошуку інвесторами альтернатив майже рекордним цінам на золото та передбачуваному ризику введення Вашингтоном додаткових мит на метали, які призведуть до скорочення фізичної пропозиції.

Спотові ціни на срібло зросли на азійських торгах на 1,6% після зростання минулого тижня на 4%, що підняло його до найвищого рівня з 2011 року. Очевидна вартість запозичення дорогоцінного металу протягом місяця перевищила 6% порівняно з типовим рівнем, близьким до нуля, що свідчить про посилення напруженості на ринку.

Тим часом спред між лондонськими спотовими та вересневими ф'ючерсними контрактами в Нью-Йорку залишається надзвичайно широким, як і на початку року, коли побоювання з приводу мит спровокували різке зростання поставок золота та срібла з Лондона до США, що призвело до зростання цін, пише видання.

"Попит на срібло наразі зростає на тлі загрози торгових воєн і того, що зливки стали недоступними для багатьох потенційних покупців", - зазначила Приянка Сачдєва, аналітик Phillip Nova Pte Ltd. Хоча наразі метал не підпадає під дію мит Трампа, "фізичні та промислові гравці в США хочуть забезпечити постачання до оголошення потенційних мит", додала вона.

Цього року метал зріс на 35%, перевищивши зростання золота в 28%. Він має подвійну функцію: він є активом-притулком, а також промисловим матеріалом, що використовується в сонячних батареях. За даними галузевої групи Silver Institute, ринок перебуває на шляху до п'ятого року дефіциту.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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