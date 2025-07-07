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Вплив "тарифів Трампа": долар летить у прірву найнижчіх рівнів через невизначеність у світовій торгівлі

Київ • УНН

 • 551 перегляди

Долар США коливається біля багаторічних мінімумів через невизначеність щодо нових митних тарифів, які Дональд Трамп планує ввести. Євро також демонструє низхідний тренд.

Вплив "тарифів Трампа": долар летить у прірву найнижчіх рівнів через невизначеність у світовій торгівлі

У понеділок долар США коливається впритул до багаторічних мінімумів по відношенню до основних валют-аналогів. Євро також повернувся до нижнього діапазону;  відновлення індексу долара США впливатиме на європейську валюту також.

Передає УНН із посиланням на Reuters та FXStreet.

Деталі

Пара EUR/USD прискорює розворот в понеділок. За даними Reuters долар наразі падає до багаторічних мінімумів. Це пов'язано з тим, що інвестори готуються до крайнього терміну введення Дональдом Трампом митних тарифів.

Більшість торговельних партнерів США очікують значно вищі мита після закінчення 90-денного мораторію на взаємні мита Трампа, запроваджені в рамках "Дня визволення", у середу

- пише видання. 

У неділю Трамп уточнив, що нові ставки мит набудуть чинності з 1 серпня.

Президент США заявив, що його адміністрація близька до завершення кількох торгових угод найближчими днями. Але Трамп сказав, що назве кілька десятків країн, які отримують листи з новими, більш високими митами.

Очільник Білого дому також пригрозив накласти додаткові 10% мита на країни, які приєднаються до "антиамериканської" політики країн БРІКС, що розвиваються.

Невизначеність щодо тарифів особливо негативно вплинула на чутливі до ризику австралійський та новозеландський долари напередодні рішень щодо монетарної політики в обох країнах.

Євро прискорює свій низхідний тренд, оскільки інвестори готуються до запровадження американських тарифів

А ось за даними FXStreet, зростаюча невизначеність щодо перспектив світової торгівлі з наближенням крайнього терміну 9 липня, відновила традиційний статус долара США "як безпечної гавані" - станом на ранок понеділка. 

Тим часом євро повернувся до нижнього діапазону 1,1700 на першій європейській торговій сесії. За останню добу євро рухався я трохи нижче 1,1720. 

Кореляційні дослідження припускають більш глибоку корекцію євро, якщо відновлення індексу долара США продовжиться нижче ключового рівня 97,00.

Нагадаємо

У червні попит на валюту майже не змінився, а курсові коливання були помірними. Середній офіційний курс гривні до долара незначно послабився, тоді як до євро продовжив послаблюватися.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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