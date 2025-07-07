Влияние «тарифов Трампа»: доллар летит в пропасть самых низких уровней из-за неопределенности в мировой торговле

В понедельник доллар США колеблется вплотную к многолетним минимумам по отношению к основным валютам-аналогам. Евро также вернулся к нижнему диапазону; восстановление индекса доллара США будет влиять на европейскую валюту также.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и FXStreet.

Детали

Пара EUR/USD ускоряет разворот в понедельник. По данным Reuters, доллар сейчас падает до многолетних минимумов. Это связано с тем, что инвесторы готовятся к крайнему сроку введения Дональдом Трампом таможенных тарифов.

Большинство торговых партнеров США ожидают значительно более высокие пошлины после окончания 90-дневного моратория на взаимные пошлины Трампа, введенные в рамках "Дня освобождения", в среду - пишет издание.

В воскресенье Трамп уточнил, что новые ставки пошлин вступят в силу с 1 августа.

Президент США заявил, что его администрация близка к завершению нескольких торговых соглашений в ближайшие дни. Но Трамп сказал, что назовет несколько десятков стран, которые получают письма с новыми, более высокими пошлинами.

Глава Белого дома также пригрозил наложить дополнительные 10% пошлины на страны, которые присоединятся к "антиамериканской" политике развивающихся стран БРИКС.

Неопределенность относительно тарифов особенно негативно повлияла на чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары накануне решений по монетарной политике в обеих странах.



Евро ускоряет свой нисходящий тренд, поскольку инвесторы готовятся к введению американских тарифов

А вот по данным FXStreet, растущая неопределенность относительно перспектив мировой торговли с приближением крайнего срока 9 июля, восстановила традиционный статус доллара США "как безопасной гавани" - по состоянию на утро понедельника.

Тем временем евро вернулся к нижнему диапазону 1,1700 на первой европейской торговой сессии. За последние сутки евро двигался немного ниже 1,1720.

Корреляционные исследования предполагают более глубокую коррекцию евро, если восстановление индекса доллара США продолжится ниже ключевого уровня 97,00.

Напомним

В июне спрос на валюту почти не изменился, а курсовые колебания были умеренными. Средний официальный курс гривны к доллару незначительно ослаб, тогда как к евро продолжил ослабляться.