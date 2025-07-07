Влияние «тарифов Трампа»: доллар летит в пропасть самых низких уровней из-за неопределенности в мировой торговле

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
08:27 • 5891 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
07:42 • 19234 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
07:09 • 38302 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 25108 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 58068 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 126973 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 126579 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 236681 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 379101 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 388554 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+32°
3м/с
49%
746мм
Популярные новости
"Он слетел с катушек, это смешно": Трамп публично посмеялся над Маском и высмеял его новую политическую партию7 июля, 03:03 • 31823 просмотра
Число пострадавших от атаки дронов в Харькове возросло до 13 человек7 июля, 03:46 • 34389 просмотра
В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки7 июля, 04:27 • 24209 просмотра
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия05:19 • 21599 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия06:56 • 31264 просмотра
публикации
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
07:09 • 38302 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия06:56 • 31423 просмотра
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 165176 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 379101 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 388554 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Запорожье
Харьков
Соединённые Штаты
Крым
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"08:59 • 7113 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 236681 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 85463 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 205961 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 231658 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400

Влияние «тарифов Трампа»: доллар летит в пропасть самых низких уровней из-за неопределенности в мировой торговле

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Доллар США колеблется возле многолетних минимумов из-за неопределенности относительно новых таможенных тарифов, которые Дональд Трамп планирует ввести. Евро также демонстрирует нисходящий тренд.

Влияние «тарифов Трампа»: доллар летит в пропасть самых низких уровней из-за неопределенности в мировой торговле

В понедельник доллар США колеблется вплотную к многолетним минимумам по отношению к основным валютам-аналогам. Евро также вернулся к нижнему диапазону; восстановление индекса доллара США будет влиять на европейскую валюту также.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и FXStreet.

Детали

Пара EUR/USD ускоряет разворот в понедельник. По данным Reuters, доллар сейчас падает до многолетних минимумов. Это связано с тем, что инвесторы готовятся к крайнему сроку введения Дональдом Трампом таможенных тарифов.

Большинство торговых партнеров США ожидают значительно более высокие пошлины после окончания 90-дневного моратория на взаимные пошлины Трампа, введенные в рамках "Дня освобождения", в среду

- пишет издание. 

В воскресенье Трамп уточнил, что новые ставки пошлин вступят в силу с 1 августа.

Президент США заявил, что его администрация близка к завершению нескольких торговых соглашений в ближайшие дни. Но Трамп сказал, что назовет несколько десятков стран, которые получают письма с новыми, более высокими пошлинами.

Глава Белого дома также пригрозил наложить дополнительные 10% пошлины на страны, которые присоединятся к "антиамериканской" политике развивающихся стран БРИКС.

Неопределенность относительно тарифов особенно негативно повлияла на чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары накануне решений по монетарной политике в обеих странах.

Евро ускоряет свой нисходящий тренд, поскольку инвесторы готовятся к введению американских тарифов

А вот по данным FXStreet, растущая неопределенность относительно перспектив мировой торговли с приближением крайнего срока 9 июля, восстановила традиционный статус доллара США "как безопасной гавани" - по состоянию на утро понедельника. 

Тем временем евро вернулся к нижнему диапазону 1,1700 на первой европейской торговой сессии. За последние сутки евро двигался немного ниже 1,1720. 

Корреляционные исследования предполагают более глубокую коррекцию евро, если восстановление индекса доллара США продолжится ниже ключевого уровня 97,00.

Напомним

В июне спрос на валюту почти не изменился, а курсовые колебания были умеренными. Средний официальный курс гривны к доллару незначительно ослаб, тогда как к евро продолжил ослабляться.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
БРИКС
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9