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Золото достигло трехнедельного пика, серебро приблизилось к 14-летнему максимуму

Киев • УНН

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Цены на золото выросли до трехнедельного максимума, а серебро приблизилось к 14-летнему, на фоне спроса на активы-убежища после угроз Трампа относительно пошлин. Инвесторы ожидают данных об инфляции в США и возможного смягчения ставки ФРС.

Золото достигло трехнедельного пика, серебро приблизилось к 14-летнему максимуму

Цены на золото в понедельник достигли трехнедельного максимума, чему, как отмечает Reuters, способствовал спрос на активы-убежища после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 30% пошлины на импорт из ЕС и Мексики. Тем временем, как сообщает Bloomberg, серебро торгуется на уровне, близком к 14-летнему максимуму, пишет УНН.

Детали

Цена на спотовое золото выросла на 0,1% до $3359,69 за унцию по состоянию на 06:37 по Гринвичу (09:37 по Киеву), достигнув максимума с 23 июня ранее во время сессии. Американские фьючерсы на золото выросли на 0,3% до $3373,30.

"Мы наблюдаем возвращение спроса на активы-убежища в связи с неопределенностью относительно реализации политики США в области международных торговых пошлин", - заявил старший аналитик рынка OANDA Кельвин Вонг.

"Краткосрочные перспективы для золота выглядят позитивными, и если цены на золото смогут закрыться выше $3360, они потенциально могут подняться выше следующего уровня сопротивления на $3435", - сказал он.

В субботу Трамп пригрозил ввести 30% пошлины на импорт из Мексики и ЕС с 1 августа после того, как недели переговоров с основными торговыми партнерами США не привели к достижению всеобъемлющего торгового соглашения. И ЕС, и Мексика назвали эту пошлину несправедливой и разрушительной, тогда как ЕС заявил, что продолжит приостановку ответных мер на американские пошлины до начала августа и продолжит настаивать на урегулировании путем переговоров.

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Инвесторы теперь ждут данных по инфляции в США за июнь, которые будут опубликованы во вторник, чтобы получить больше информации о траектории процентной ставки Федеральной резервной системы. Сейчас рынки закладывают в цены смягчение ставки ФРС чуть более чем на 50 базисных пунктов до декабря.

Золото, которое часто рассматривается как актив-убежище в период экономической неопределенности, обычно демонстрирует хорошие результаты в условиях низких процентных ставок.

Сдерживая рост золота, индекс доллара вырос на 0,2% относительно корзины конкурирующих валют, что сделало золото дороже для держателей других валют.

За неделю, закончившуюся 8 июля, спекулянты золотом сократили чистые длинные позиции на 1855 контрактов до 134 842.

Спотовые цены на серебро выросли на 1,5% до 38,93 долларов за унцию, платина упала на 1% до 1384,81 долларов, а палладий - на 0,7% до 1208,15 долларов.

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Как пишет Bloomberg, серебро торгуется на уровне, близком к 14-летнему максимуму, благодаря поиску инвесторами альтернатив почти рекордным ценам на золото и предполагаемому риску введения Вашингтоном дополнительных пошлин на металлы, которые приведут к сокращению физического предложения.

Спотовые цены на серебро выросли на азиатских торгах на 1,6% после роста на прошлой неделе на 4%, что подняло его до самого высокого уровня с 2011 года. Очевидная стоимость заимствования драгоценного металла в течение месяца превысила 6% по сравнению с типичным уровнем, близким к нулю, что свидетельствует об усилении напряженности на рынке.

Тем временем спред между лондонскими спотовыми и сентябрьскими фьючерсными контрактами в Нью-Йорке остается чрезвычайно широким, как и в начале года, когда опасения по поводу пошлин спровоцировали резкий рост поставок золота и серебра из Лондона в США, что привело к росту цен, пишет издание.

"Спрос на серебро сейчас растет на фоне угрозы торговых войн и того, что слитки стали недоступными для многих потенциальных покупателей", - отметила Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova Pte Ltd. Хотя сейчас металл не подпадает под действие пошлин Трампа, "физические и промышленные игроки в США хотят обеспечить поставки до объявления потенциальных пошлин", добавила она.

В этом году металл вырос на 35%, превысив рост золота в 28%. Он имеет двойную функцию: он является активом-убежищем, а также промышленным материалом, используемым в солнечных батареях. По данным отраслевой группы Silver Institute, рынок находится на пути к пятому году дефицита.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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