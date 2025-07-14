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Financial Times
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Нефть подорожала на фоне ожидания инвесторами заявления Трампа по россии

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Цены на нефть выросли более чем на 2% из-за ожидания новых санкций США против России. Рост добычи Саудовской Аравии и неопределенность с пошлинами ограничивают рост цен.

Нефть подорожала на фоне ожидания инвесторами заявления Трампа по россии

Цены на нефть выросли в понедельник, прибавив к достигнутому в пятницу росту более чем на 2%. Инвесторы ожидают новых санкций США против россии, которые могут повлиять на мировые поставки. Однако рост добычи Саудовской Аравии и сохраняющаяся неопределенность с пошлинами ограничили рост. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

К 04:00 по Гринвичу (07:00 по Киеву) фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов до $70,51 за баррель, продолжив рост на 2,51% в пятницу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли до $68,59, увеличившись на 14 центов после того, как на предыдущей сессии выросли на 2,82%.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что отправит в Украину ракеты для ПВО Patriot. В понедельник он должен сделать "важное заявление" по россии.

"Путин приятно разговаривает, а потом всех бомбит": Трамп пообещал Украине ракеты к Patriot14.07.25, 04:09 • 3174 просмотра

Трамп выразил разочарование действиями главы кремля владимира путина в связи с отсутствием прогресса в прекращении войны в Украине и интенсифицирующимися бомбардировками украинских городов со стороны россии.

В попытке оказать давление на москву с целью добросовестных мирных переговоров с Украиной двухпартийный законопроект США, предусматривающий санкции против россии, на прошлой неделе набрал обороты в Конгрессе, но он все еще ожидает поддержки Трампа.

Четыре источника в ЕС сообщили после воскресной встречи, что представители Европейского Союза близки к согласованию 18-го пакета санкций против россии, который будет включать снижение потолка цены на российскую нефть.

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На прошлой неделе цена на нефть марки Brent выросла на 3%, в то время как цена на нефть марки WTI за неделю выросла примерно на 2,2% после того, как Международное энергетическое агентство заявило, что мировой рынок нефти может быть более напряженным, чем кажется, на фоне того, как спрос поддерживается пиковыми летними работами нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения потребностей в путешествиях и производстве электроэнергии.

Однако аналитики ANZ отметили, что рост цен был ограничен данными, свидетельствующими о том, что Саудовская Аравия увеличила добычу нефти сверх своей квоты в рамках соглашения о поставках с ОПЕК и ее союзниками.

Согласно данным таможни, опубликованным в понедельник, импорт нефти в Китай в июне увеличился на 7,4% до 49,89 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно 12,14 млн баррелей в сутки, достигнув самого высокого суточного показателя с августа 2023 года.

Китай, вероятно, продолжит накапливать запасы, но поскольку объемы хранения составляют 95% от пикового уровня, достигнутого в 2020 году, эти запасы, вероятно, появятся на "видимых" западных рынках, которые играют ключевую роль в ценообразовании, оказывая на них понижательное давление, говорится в записке исследовательской группы J.P. Morgan для клиентов.

Инвесторы также следят за результатами переговоров США с ключевыми торговыми партнерами относительно пошлин, которые могут повлиять на мировой экономический рост и спрос на топливо.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
JPMorgan Chase
ОПЕК
Конгресс Соединенных Штатов Америки
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Европейский Союз
Саудовская Аравия
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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