ЕС согласовал 18-й пакет санкций против РФ со снижением предельной цены на российскую нефть - Reuters

Послы Европейского Союза практически согласовали 18-й пакет санкций против России, который будет включать снижение предельной цены на российскую нефть. Об этом Reuters сообщили четыре источника в ЕС после воскресной встречи, информирует УНН.

Детали

По их информации, все элементы пакета были согласованы, хотя одно государство-член ЕС все еще имеет техническое возражение относительно новой предельной цены.

Источники... заявили, что ожидают достижения окончательной договоренности в понедельник, перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе на следующий день, на которой пакет может быть официально одобрен - говорится в статье.

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Источники сообщили, что в ЕС также договорились о "динамическом механизме" ценообразования для ограничения цены на российскую нефть.

Один из источников сообщил, что начальная цена составит около 47 долларов за баррель, исходя из средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели минус 15%. Кроме того, цена будет пересматриваться на основе средней цены на нефть каждые шесть месяцев вместо предложенных трех месяцев - пишет издание.

Кроме того, источники уточнили, что Словакия, которая задерживала принятие предложенного пакета, все еще ожидает заверений от Европейской комиссии относительно своих опасений по планам постепенного прекращения поставок российского газа, но "согласилась на новые меры".

Напомним

30 июня Европейский Союз официально согласовал продление секторальных санкций против России.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель готовится принять 18-й пакет санкций против Москвы, и "мы до сих пор в переговорах об установлении потолка цены на нефть, что лишит Россию средств для финансирования этой войны".

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