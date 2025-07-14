ЄС узгодив 18-й пакет санкцій проти рф зі зниженням граничної ціни на російську нафту - Reuters
Київ • УНН
Посли ЄС практично узгодили 18-й пакет санкцій проти росії, включаючи зниження граничної ціни на російську нафту на 15%. Остаточна домовленість очікується перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі.
Посли Європейського Союзу практично узгодили 18-й пакет санкцій проти росії, який включатиме зниження граничної ціни на російську нафту. Про це Reuters повідомили чотири джерела в ЄС після недільної зустрічі, інформує УНН.
Деталі
За їхньою інформацією, всі елементи пакету були узгоджені, хоча одна держава-член ЄС все ще має технічне застереження щодо нової граничної ціни.
Джерела ... заявили, що очікують досягнення остаточної домовленості в понеділок, перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі наступного дня, на якій пакет може бути офіційно схвалений
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Джерела повідомили, що в ЄС також домовилися про "динамічний механізм" ціноутворення для обмеження ціни на російську нафту.
Одне з джерел повідомило, що початкова ціна становитиме близько 47 доларів за барель, виходячи з середньої ціни російської сирої нафти за останні 22 тижні мінус 15%. Крім того, ціна буде переглядатися на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців замість запропонованих трьох місяців
Крім того, джерела уточнили, що Словаччина, яка затримувала ухвалення запропонованого пакету, все ще очікує запевнень від Європейської комісії щодо своїх занепокоєнь з планів поступового припинення поставок російського газу, але "погодилася на нові заходи".
Нагадаємо
30 червня Європейський Союз офіційно погодив продовження секторальних санкцій проти росії.
Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що Брюссель готується ухвалити 18-й пакет санкцій проти москви, і "ми досі у переговорах про встановлення стелі ціни на нафту, що позбавить росію коштів для фінансування цієї війни".
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