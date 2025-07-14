ЄС узгодив 18-й пакет санкцій проти рф зі зниженням граничної ціни на російську нафту - Reuters

Посли Європейського Союзу практично узгодили 18-й пакет санкцій проти росії, який включатиме зниження граничної ціни на російську нафту. Про це Reuters повідомили чотири джерела в ЄС після недільної зустрічі, інформує УНН.

За їхньою інформацією, всі елементи пакету були узгоджені, хоча одна держава-член ЄС все ще має технічне застереження щодо нової граничної ціни.

Джерела ... заявили, що очікують досягнення остаточної домовленості в понеділок, перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі наступного дня, на якій пакет може бути офіційно схвалений

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Джерела повідомили, що в ЄС також домовилися про "динамічний механізм" ціноутворення для обмеження ціни на російську нафту.

Одне з джерел повідомило, що початкова ціна становитиме близько 47 доларів за барель, виходячи з середньої ціни російської сирої нафти за останні 22 тижні мінус 15%. Крім того, ціна буде переглядатися на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців замість запропонованих трьох місяців