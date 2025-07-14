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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
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ЄС узгодив 18-й пакет санкцій проти рф зі зниженням граничної ціни на російську нафту - Reuters

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Посли ЄС практично узгодили 18-й пакет санкцій проти росії, включаючи зниження граничної ціни на російську нафту на 15%. Остаточна домовленість очікується перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі.

ЄС узгодив 18-й пакет санкцій проти рф зі зниженням граничної ціни на російську нафту - Reuters

Посли Європейського Союзу практично узгодили 18-й пакет санкцій проти росії, який включатиме зниження граничної ціни на російську нафту. Про це Reuters повідомили чотири джерела в ЄС після недільної зустрічі, інформує УНН.

Деталі

За їхньою інформацією, всі елементи пакету були узгоджені, хоча одна держава-член ЄС все ще має технічне застереження щодо нової граничної ціни.

Джерела ... заявили, що очікують досягнення остаточної домовленості в понеділок, перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі наступного дня, на якій пакет може бути офіційно схвалений

- йдеться у статті.

Словаччина досі блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти росії - ЗМІ09.07.25, 15:27 • 1331 перегляд

Джерела повідомили, що в ЄС також домовилися про "динамічний механізм" ціноутворення для обмеження ціни на російську нафту.

Одне з джерел повідомило, що початкова ціна становитиме близько 47 доларів за барель, виходячи з середньої ціни російської сирої нафти за останні 22 тижні мінус 15%. Крім того, ціна буде переглядатися на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців замість запропонованих трьох місяців

- пише видання.

Крім того, джерела уточнили, що Словаччина, яка затримувала ухвалення запропонованого пакету, все ще очікує запевнень від Європейської комісії щодо своїх занепокоєнь з планів поступового припинення поставок російського газу, але "погодилася на нові заходи".

Нагадаємо

30 червня Європейський Союз офіційно погодив продовження секторальних санкцій проти росії.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила, що Брюссель готується ухвалити 18-й пакет санкцій проти москви, і "ми досі у переговорах про встановлення стелі ціни на нафту, що позбавить росію коштів для фінансування цієї війни".

Мерц публічно закликав Фіцо розблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф10.07.25, 14:56 • 2456 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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