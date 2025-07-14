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Нафта подорожчала на тлі очікування інвесторами заяви Трампа щодо росії

Київ • УНН

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Ціни на нафту зросли більш ніж на 2% через очікування нових санкцій США проти Росії. Зростання видобутку Саудівської Аравії та невизначеність з митами обмежують зростання цін.

Нафта подорожчала на тлі очікування інвесторами заяви Трампа щодо росії

Ціни на нафту зросли у понеділок, додавши до здобутого у п'ятницю зростання у понад 2%. Інвестори очікують на нові санкції США проти росії, які можуть вплинути на світові поставки. Однак зростання видобутку Саудівської Аравії і невизначеність, що зберігається, з митами обмежили зростання. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

До 04:00 за Гринвічем (07:00 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 15 центів до $70,51 за барель, продовживши зростання на 2,51% у п'ятницю. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли до $68,59, збільшившись на 14 центів після того, як на попередній сесії зросли на 2,82%.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що відправить в Україну ракети для ППО Patriot. У понеділок він має зробити "важливу заяву" щодо росії.

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Трамп висловив розчарування діями глави кремля володимира путіна у зв'язку з відсутністю прогресу в припиненні війни в Україні та бомбардуваннями українських міст, що інтенсифікуються, з боку росії.

У спробі чинити тиск на москву з метою сумлінних мирних переговорів з Україною двопартійний законопроект США, який передбачає санкції проти росії, минулого тижня набрав обертів у Конгресі, але він все ще очікує на підтримку Трампа.

Чотири джерела в ЄС повідомили після недільної зустрічі, що представники Європейського Союзу близькі до погодження 18-го пакету санкцій проти росії, який включатиме зниження стелі ціни на російську нафту.

ЄС узгодив 18-й пакет санкцій проти рф зі зниженням граничної ціни на російську нафту - Reuters14.07.25, 04:38 • 2868 переглядiв

Минулого тижня ціна на нафту марки Brent зросла на 3%, у той час як ціна на нафту марки WTI за тиждень зросла приблизно на 2,2% після того, як Міжнародне енергетичне агентство заявило, що світовий ринок нафти може бути більш напруженим, ніж здається, на тлі того, як попит підтримується піковими літніми роботами нафтопереробних заводів для задоволення потреб у подорожах та виробництві електроенергії.

Проте аналітики ANZ зазначили, що зростання цін було обмежено даними, що свідчать про те, що Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти понад свою квоту в межах угоди про постачання з ОПЕК та її союзниками.

Згідно з даними митниці, опублікованими в понеділок, імпорт нафти до Китаю в червні збільшився на 7,4% до 49,89 млн тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що еквівалентно 12,14 млн барелів на добу, досягнувши найвищого добового показника з серпня 2023 року.

Китай, імовірно, продовжить накопичувати запаси, але оскільки обсяги зберігання становлять 95% від пікового рівня, досягнутого в 2020 році, ці запаси, імовірно, з'являться на "видимих" західних ринках, які відіграють ключову роль у ціноутворенні, чинячи на них знижувальний тиск, ідеться в записці дослідницької групи J.P. Morgan для клієнтів.

Інвестори також стежать за результатами переговорів США з ключовими торговими партнерами щодо мит, які можуть вплинути на світове економічне зростання та попит на пальне.

Продовжимо працювати над досягненням угоди, але готові до контрзаходів: в ЄС відреагували на 30% мита від Трампа12.07.25, 18:23 • 14193 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
JPMorgan Chase
ОПЕК
Конгрес США
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Європейський Союз
Саудівська Аравія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
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