Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського “першого каналу”: що він відповів
Київ • УНН
Німецький журналіст Юліан Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від продюсера російського "першого каналу", але відмовився. Запрошення надійшло після заяви путіна про нібито оточення українських військових у цих містах.
Відомий журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке отримав запрошення з росії відвідати українські Купʼянськ та Покровськ. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.
Деталі
Згідно зі змістом запрошення, воно надійшло від продюсера російського "першого каналу".
Президент володимир путін запросив іноземних журналістів відвідати Красноармійськ (Покровськ) і Куп'янськ, щоб на власні очі побачити ситуацію на місці. російське військове командування заявляє, що готове в разі необхідності призупинити бойові дії в цих районах на 5-6 годин і забезпечити коридори, щоб іноземні ЗМІ могли без перешкод в'їжджати і виїжджати. Чи маєте ви намір скористатися цим запрошенням, щоб на власні очі побачити ситуацію на передовій і повідомити про це свою аудиторію?
Відповідь Рьопке на запрошення була негативною.
"Російське державне телебачення запрошує мене до Покровська. Я так не думаю. Але ж добре! Бажаю вам розважитися, прокремлівські рупори", – написав журналіст.
Контекст
Днями російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську.. Він додав, що російські війська нібито не проти пустити "до зон оточення противника" ЗМІ, зокрема українські та зарубіжні.
Речник МЗС України Георгій Тихий закликав представників медіа не вірити жодним словам російського диктатора володимира путіна, адже кремль не дотримується своїх обіцянок.
