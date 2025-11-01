$42.080.01
48.980.00
ukenru
20:50 • 7142 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 16378 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 22084 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 22665 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 27153 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 28173 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 44485 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 20552 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 39593 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17397 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Меню
Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського “першого каналу”: що він відповів

Київ • УНН

 • 2062 перегляди

Німецький журналіст Юліан Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від продюсера російського "першого каналу", але відмовився. Запрошення надійшло після заяви путіна про нібито оточення українських військових у цих містах.

Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського “першого каналу”: що він відповів

Відомий журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке отримав запрошення з росії відвідати українські Купʼянськ та Покровськ. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

Згідно зі змістом запрошення, воно надійшло від продюсера російського "першого каналу".

Президент володимир путін запросив іноземних журналістів відвідати Красноармійськ (Покровськ) і Куп'янськ, щоб на власні очі побачити ситуацію на місці. російське військове командування заявляє, що готове в разі необхідності призупинити бойові дії в цих районах на 5-6 годин і забезпечити коридори, щоб іноземні ЗМІ могли без перешкод в'їжджати і виїжджати. Чи маєте ви намір скористатися цим запрошенням, щоб на власні очі побачити ситуацію на передовій і повідомити про це свою аудиторію?

– йдеться в повідомленні.

Відповідь Рьопке на запрошення була негативною.

"Російське державне телебачення запрошує мене до Покровська. Я так не думаю. Але ж добре! Бажаю вам розважитися, прокремлівські рупори", – написав журналіст.

Контекст

Днями російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську.. Він додав, що російські війська нібито не проти пустити "до зон оточення противника" ЗМІ, зокрема українські та зарубіжні.

Речник МЗС України Георгій Тихий закликав представників медіа не вірити жодним словам російського диктатора володимира путіна, адже кремль не дотримується своїх обіцянок.

Окупанти вивісили триколор у Покровську, але його швидко знищили Сили оборони України: відео29.10.25, 15:18 • 8176 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Володимир Путін
Покровськ
Bild
Куп'янськ