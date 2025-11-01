Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського “першого каналу”: що він відповів

Відомий журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке отримав запрошення з росії відвідати українські Купʼянськ та Покровськ. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Згідно зі змістом запрошення, воно надійшло від продюсера російського "першого каналу".

Президент володимир путін запросив іноземних журналістів відвідати Красноармійськ (Покровськ) і Куп'янськ, щоб на власні очі побачити ситуацію на місці. російське військове командування заявляє, що готове в разі необхідності призупинити бойові дії в цих районах на 5-6 годин і забезпечити коридори, щоб іноземні ЗМІ могли без перешкод в'їжджати і виїжджати. Чи маєте ви намір скористатися цим запрошенням, щоб на власні очі побачити ситуацію на передовій і повідомити про це свою аудиторію?