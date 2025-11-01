$42.080.01
48.980.00
ukenru
20:50 • 6276 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
18:17 • 15287 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 21421 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 22041 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 26653 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 28044 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 44047 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 20516 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 39277 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17375 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Журналист Bild Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от российского “первого канала”: что он ответил

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Немецкий журналист Юлиан Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от продюсера российского "первого канала", но отказался. Приглашение поступило после заявления путина о якобы окружении украинских военных в этих городах.

Журналист Bild Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от российского “первого канала”: что он ответил

Известный журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке получил приглашение из России посетить украинские Купянск и Покровск. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

Согласно содержанию приглашения, оно поступило от продюсера российского "первого канала".

Президент Владимир Путин пригласил иностранных журналистов посетить Красноармейск (Покровск) и Купянск, чтобы своими глазами увидеть ситуацию на месте. Российское военное командование заявляет, что готово в случае необходимости приостановить боевые действия в этих районах на 5-6 часов и обеспечить коридоры, чтобы иностранные СМИ могли беспрепятственно въезжать и выезжать. Намерены ли вы воспользоваться этим приглашением, чтобы своими глазами увидеть ситуацию на передовой и сообщить об этом своей аудитории?

– говорится в сообщении.

Ответ Рёпке на приглашение был отрицательным.

"Российское государственное телевидение приглашает меня в Покровск. Я так не думаю. Но ведь хорошо! Желаю вам развлечься, прокремлевские рупоры", – написал журналист.

Контекст

На днях российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске. Он добавил, что российские войска якобы не против пустить "в зоны окружения противника" СМИ, в том числе украинские и зарубежные.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал представителей медиа не верить никаким словам российского диктатора Владимира Путина, ведь Кремль не соблюдает свои обещания.

Оккупанты вывесили триколор в Покровске, но его быстро уничтожили Силы обороны Украины: видео29.10.25, 15:18 • 8158 просмотров

Вадим Хлюдзинский

