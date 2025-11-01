Журналист Bild Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от российского “первого канала”: что он ответил
Киев • УНН
Немецкий журналист Юлиан Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от продюсера российского "первого канала", но отказался. Приглашение поступило после заявления путина о якобы окружении украинских военных в этих городах.
Известный журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке получил приглашение из России посетить украинские Купянск и Покровск. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
Согласно содержанию приглашения, оно поступило от продюсера российского "первого канала".
Президент Владимир Путин пригласил иностранных журналистов посетить Красноармейск (Покровск) и Купянск, чтобы своими глазами увидеть ситуацию на месте. Российское военное командование заявляет, что готово в случае необходимости приостановить боевые действия в этих районах на 5-6 часов и обеспечить коридоры, чтобы иностранные СМИ могли беспрепятственно въезжать и выезжать. Намерены ли вы воспользоваться этим приглашением, чтобы своими глазами увидеть ситуацию на передовой и сообщить об этом своей аудитории?
Ответ Рёпке на приглашение был отрицательным.
"Российское государственное телевидение приглашает меня в Покровск. Я так не думаю. Но ведь хорошо! Желаю вам развлечься, прокремлевские рупоры", – написал журналист.
Контекст
На днях российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске. Он добавил, что российские войска якобы не против пустить "в зоны окружения противника" СМИ, в том числе украинские и зарубежные.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал представителей медиа не верить никаким словам российского диктатора Владимира Путина, ведь Кремль не соблюдает свои обещания.
