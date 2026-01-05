Зеленський зустрівся з генерал-майором СБУ Покладом: обговорено посилення контррозвідки

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з генерал-майором СБУ Олександром Покладом, на ній обговорили посилення контррозвідки, цілком конкретні завдання та операції, про що Глава держави повідомив у понеділок у Telegram, пише УНН.

"Зустрівся з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом. Захист української державності та контррозвідувальна робота в СБУ значно посилились, і цей напрям буде розвиватись і надалі. Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України. Слава Україні!" - повідомив Президент Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України. Хмара є начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Перед цим Президент Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" СБУ Євгенієм Хмарою, обговорювалися можливості системного розвитку СБУ та майбутні спецоперації. А також - з Героєм України полковником СБУ Василем Козаком, де сторони обговорили бачення потенціалу Служби безпеки та захисту у війні.

Перед цим Президент України Володимир Зеленський зустрівся із очільником СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.