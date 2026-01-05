Зеленський зустрівся з генерал-майором СБУ Покладом: обговорено посилення контррозвідки

$42.290.12
49.580.03
ukenru
13:13 • 78 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
09:38 • 16889 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 55034 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 51276 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 79086 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 88947 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 63637 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 67696 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63744 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 66204 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
52%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 32168 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 40962 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 45074 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 41741 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 41125 перегляди
Публікації
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 1764 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 55034 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 135453 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 153183 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 161290 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Сергій Кислиця
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 39043 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 34504 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 33319 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 42107 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 87914 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

Зеленський зустрівся з генерал-майором СБУ Покладом: обговорено посилення контррозвідки

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з генерал-майором СБУ Олександром Покладом. Обговорювалися конкретні завдання та операції для посилення контррозвідувальної роботи.

Зеленський зустрівся з генерал-майором СБУ Покладом: обговорено посилення контррозвідки

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з генерал-майором СБУ Олександром Покладом, на ній обговорили посилення контррозвідки, цілком конкретні завдання та операції, про що Глава держави повідомив у понеділок у Telegram, пише УНН.

"Зустрівся з генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом. Захист української державності та контррозвідувальна робота в СБУ значно посилились, і цей напрям буде розвиватись і надалі. Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України. Слава Україні!" - повідомив Президент Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України. Хмара є начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Перед цим Президент Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" СБУ Євгенієм Хмарою, обговорювалися можливості системного розвитку СБУ та майбутні спецоперації. А також - з Героєм України полковником СБУ Василем Козаком, де сторони обговорили бачення потенціалу Служби безпеки та захисту у війні.

Перед цим Президент України Володимир Зеленський зустрівся із очільником СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.

Юлія Шрамко

Політика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський