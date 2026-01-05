Зеленський після підтвердження Малюком відставки провів зустріч з ще одним високопоставленим офіцером СБУ: що відомо

$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 53886 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 50671 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 78468 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 88481 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 63390 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 67528 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63689 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 66161 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 58209 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
Ексклюзив
Ексклюзив
09:07 • 53891 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Сергій Кислиця
Ніколас Мадуро
Україна
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручини
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

Зеленський після підтвердження Малюком відставки провів зустріч з ще одним високопоставленим офіцером СБУ: що відомо

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Президент Володимир Зеленський зустрівся з полковником СБУ Василем Козаком, який розробляє активні українські операції. Глава держави відзначив його званням Героя України за бойові результати.

Зеленський після підтвердження Малюком відставки провів зустріч з ще одним високопоставленим офіцером СБУ: що відомо

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Героєм України полковником СБУ Василем Козаком, де сторони обговорили бачення потенціалу Служби безпеки та захисту у війні, про що Глава держави повідомив у понеділок у соцмережах, пише УНН.

"Зустрівся з полковником Служби безпеки України Василем Козаком. Один із тих наших воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні українські операції. Саме за такі бойові результати мав честь відзначити його званням Герой України. Обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись. Слава Україні!" - повідомив Президент Володимир Зеленський.

Доповнення

Перед цим Президент Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" СБУ Євгенієм Хмарою. Обговорювалися можливості системного розвитку СБУ та майбутні спецоперації.

Також Президент України Володимир Зеленський зустрівся із очільником СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.

Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку05.01.26, 14:06 • 1418 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна