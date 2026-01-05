Зеленський після підтвердження Малюком відставки провів зустріч з ще одним високопоставленим офіцером СБУ: що відомо

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Героєм України полковником СБУ Василем Козаком, де сторони обговорили бачення потенціалу Служби безпеки та захисту у війні, про що Глава держави повідомив у понеділок у соцмережах, пише УНН.

"Зустрівся з полковником Служби безпеки України Василем Козаком. Один із тих наших воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні українські операції. Саме за такі бойові результати мав честь відзначити його званням Герой України. Обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись. Слава Україні!" - повідомив Президент Володимир Зеленський.

Доповнення

Перед цим Президент Зеленський зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" СБУ Євгенієм Хмарою. Обговорювалися можливості системного розвитку СБУ та майбутні спецоперації.

Також Президент України Володимир Зеленський зустрівся із очільником СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.

