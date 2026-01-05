Зеленский после подтверждения Малюком отставки провел встречу с еще одним высокопоставленным офицером СБУ: что известно

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Героем Украины полковником СБУ Василием Козаком, где стороны обсудили видение потенциала Службы безопасности и защиты в войне, о чем Глава государства сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

"Встретился с полковником Службы безопасности Украины Василием Козаком. Один из тех наших воинов, который разрабатывает и осуществляет очень ощутимые для врага активные украинские операции. Именно за такие боевые результаты имел честь отметить его званием Герой Украины. Обсудили его видение потенциала СБУ и нашей защиты в войне. Должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного. Страна будет укрепляться. Слава Украине!" - сообщил Президент Владимир Зеленский.

Перед этим Президент Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" СБУ Евгением Хмарой. Обсуждались возможности системного развития СБУ и будущие спецоперации.

Также Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.

