09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
09:07
Зеленский после подтверждения Малюком отставки провел встречу с еще одним высокопоставленным офицером СБУ: что известно

Киев • УНН

 252 просмотра

Президент Владимир Зеленский встретился с полковником СБУ Василием Козаком, разрабатывающим активные украинские операции. Глава государства отметил его званием Героя Украины за боевые результаты.

Зеленский после подтверждения Малюком отставки провел встречу с еще одним высокопоставленным офицером СБУ: что известно

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Героем Украины полковником СБУ Василием Козаком, где стороны обсудили видение потенциала Службы безопасности и защиты в войне, о чем Глава государства сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

"Встретился с полковником Службы безопасности Украины Василием Козаком. Один из тех наших воинов, который разрабатывает и осуществляет очень ощутимые для врага активные украинские операции. Именно за такие боевые результаты имел честь отметить его званием Герой Украины. Обсудили его видение потенциала СБУ и нашей защиты в войне. Должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного. Страна будет укрепляться. Слава Украине!" - сообщил Президент Владимир Зеленский.

Дополнение

Перед этим Президент Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" СБУ Евгением Хмарой. Обсуждались возможности системного развития СБУ и будущие спецоперации.

Также Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.

Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку05.01.26, 14:06

Юлия Шрамко

Политика
Военное положение
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина