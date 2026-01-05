$42.290.12
Зеленский встретился с генерал-майором СБУ Покладом: обсуждено усиление контрразведки

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Президент Зеленский встретился с генерал-майором СБУ Александром Покладом. Обсуждались конкретные задачи и операции для усиления контрразведывательной работы.

Зеленский встретился с генерал-майором СБУ Покладом: обсуждено усиление контрразведки

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генерал-майором СБУ Александром Покладом, на ней обсудили усиление контрразведки, вполне конкретные задачи и операции, о чем Глава государства сообщил в понедельник в Telegram, пишет УНН.

"Встретился с генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом. Защита украинской государственности и контрразведывательная работа в СБУ значительно усилились, и это направление будет развиваться и дальше. Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты чувствовали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины. Слава Украине!" - сообщил Президент Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. Хмара является начальником Центра специальных операций "А" СБУ.

Перед этим Президент Зеленский встретился с начальником Центра спецопераций "А" СБУ Евгением Хмарой, обсуждались возможности системного развития СБУ и будущие спецоперации. А также - с Героем Украины полковником СБУ Василием Козаком, где стороны обсудили видение потенциала Службы безопасности и защиты в войне.

Перед этим Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.

Юлия Шрамко

Политика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский