Зеленський у Франції подякував рибалкам за антидронові сітки для українських міст
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з французькими рибалками, які постачають антидронові сітки для захисту прифронтових міст України. Ця ініціатива допомагає рятувати життя цивільних у Херсонській, Запорізькій областях та на сході країни.
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Франції зустрівся з представниками комітету рибалок, які вже тривалий час передають Україні спеціальні антидронові сітки для захисту прифронтових міст. Зустріч стала нагодою підкреслити роль французьких волонтерів у посиленні безпеки українських громад, зокрема на Херсонщині, Запоріжжі та сході країни. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Глава держави назвав цю взаємодію прикладом міжнародної солідарності, що безпосередньо рятує життя цивільних.
Тепла зустріч із людьми зі справді великим серцем – представниками асоціації Kernic Solidarites та Національного комітету рибалок Бретані та Франції, які забезпечують наші міста антидроновими сітками
Він підкреслив, що такі ініціативи мають реальний практичний ефект на лінії фронту та у прифронтових областях.
Вдячний за тривалу й важливу підтримку, яка дуже допомагає захищати життя наших людей від дронів у Херсоні, Запоріжжі та на сході України
За словами Зеленського, Україна високо цінує цю співпрацю, яка зміцнює обороноздатність і демонструє, що підтримка з Європи охоплює не лише державні інституції, а й громадянське суспільство.
