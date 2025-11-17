Зеленський у Франції подякував рибалкам за антидронові сітки для українських міст

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Франції зустрівся з представниками комітету рибалок, які вже тривалий час передають Україні спеціальні антидронові сітки для захисту прифронтових міст. Зустріч стала нагодою підкреслити роль французьких волонтерів у посиленні безпеки українських громад, зокрема на Херсонщині, Запоріжжі та сході країни. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Глава держави назвав цю взаємодію прикладом міжнародної солідарності, що безпосередньо рятує життя цивільних.

Тепла зустріч із людьми зі справді великим серцем – представниками асоціації Kernic Solidarites та Національного комітету рибалок Бретані та Франції, які забезпечують наші міста антидроновими сітками

Зеленський: заходів для очищення України від корупції - недостатньо

Він підкреслив, що такі ініціативи мають реальний практичний ефект на лінії фронту та у прифронтових областях.

Вдячний за тривалу й важливу підтримку, яка дуже допомагає захищати життя наших людей від дронів у Херсоні, Запоріжжі та на сході України