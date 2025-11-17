Зеленский во Франции поблагодарил рыбаков за антидроновые сетки для украинских городов

Президент Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился с представителями комитета рыбаков, которые уже длительное время передают Украине специальные антидроновые сетки для защиты прифронтовых городов. Встреча стала возможностью подчеркнуть роль французских волонтеров в усилении безопасности украинских общин, в частности в Херсонской, Запорожской областях и на востоке страны. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Глава государства назвал это взаимодействие примером международной солидарности, непосредственно спасающей жизни гражданских.

Теплая встреча с людьми с действительно большим сердцем – представителями ассоциации Kernic Solidarites и Национального комитета рыбаков Бретани и Франции, которые обеспечивают наши города антидроновыми сетками – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что такие инициативы имеют реальный практический эффект на линии фронта и в прифронтовых областях.

Благодарен за длительную и важную поддержку, которая очень помогает защищать жизни наших людей от дронов в Херсоне, Запорожье и на востоке Украины – написал президент в ТГ.

По словам Зеленского, Украина высоко ценит это сотрудничество, которое укрепляет обороноспособность и демонстрирует, что поддержка из Европы охватывает не только государственные институты, но и гражданское общество.

