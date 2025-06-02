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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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Зеленський розкрив, що Україна пропонуватиме рф на переговорах в Стамбулі

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Україна на переговорах з росією у понеділок, 02 червня запропонує повне припинення вогню. Зеленський повідомив, що російська федерація не передала жодній стороні свій "меморандум".

Зеленський розкрив, що Україна пропонуватиме рф на переговорах в Стамбулі

У понеділок, 02 червня Україна на переговорах з РФ у Стамбулі  пропонуватиме припинення вогню. Йдеться про повне та безумовне перемир'я. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Президента Володимира Зеленського від 01.06.2025.    

Деталі

Президент України повідомив, що провів тривалу нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, керівниками розвідок і військовими.

Ми обговорили, чого саме очікуємо від зустрічі в Стамбулі в понеділок. Ми пропонуємо й надалі повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична

- сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, рф свій "меморандум" не передала жодній стороні - ні Україні, ні Туреччині, ні США.

"Росіяни свій "меморандум" так і не передали нікому – у нас немає, у турецької сторони немає, також в американської сторони російського документа немає. Попри це ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру", - зазначив Президент України.

Нагадаємо

За даними росЗМІ, зустріч делегацій України та росії відбудеться 2 червня о 13:00 у палаці Чираган у Стамбулі. 

Володимир Зеленський підписав указ про склад української делегації для переговорів з росією в Стамбулі 2 червня. До делегації увійшли представники Міноборони, Офісу Президента та ЗСУ.

Українська делегація представить на переговорах у Стамбулі дорожню карту миру, яка включає припинення вогню на 30 днів, обмін полоненими та зустріч Зеленського з путіним. Умови України включають відсутність обмежень на військову міць та репарації.

росія досі не передала обіцяний "меморандум" щодо переговорів жодній зі сторін, водночас здійснюючи масовані повітряні атаки по Україні. Сибіга наголосив на відсутності реальних кроків до миру з боку рф.

Російська делегація прибула до Стамбула для переговорів з Україною01.06.25, 20:29 • 2792 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Андрій Єрмак
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
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