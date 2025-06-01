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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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Російська делегація прибула до Стамбула для переговорів з Україною

Київ • УНН

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У неділю ввечері російська делегація приземлилася в Стамбулі для участі в переговорах з Україною. Зустріч делегацій запланована на 2 червня о 13:00 у палаці Чираган.

Російська делегація прибула до Стамбула для переговорів з Україною

Російська делегація уже прибула в столицю Туреччини Стамбул, де завтра має розпочатись новий раунд переговорів. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

У неділю, 01 червня о 20:25 (за Київським часом) російські ЗМІ у Telegram повідомили, що у Стамбулі приземлився літак з російською делегацією, опублікувавши відповідне відео.

"Російська делегація прибула до Стамбула для участі в переговорах з Україною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За даними росЗМІ, зустріч делегацій України та росії відбудеться 2 червня о 13:00 у палаці Чираган у Стамбулі. 

Володимир Зеленський підписав указ про склад української делегації для переговорів з росією в Стамбулі 2 червня. До делегації увійшли представники Міноборони, Офісу Президента та ЗСУ.

Українська делегація представить на переговорах у Стамбулі дорожню карту миру, яка включає припинення вогню на 30 днів, обмін полоненими та зустріч Зеленського з путіним. Умови України включають відсутність обмежень на військову міць та репарації.

росія досі не передала обіцяний "меморандум" щодо переговорів жодній зі сторін, водночас здійснюючи масовані повітряні атаки по Україні. Сибіга наголосив на відсутності реальних кроків до миру з боку рф.

Зеленський назвав ключові умови України перед переговорами в Стамбулі01.06.25, 15:08 • 4014 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Збройні сили України
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Brent Oil
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