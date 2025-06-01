Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

Российская делегация уже прибыла в столицу Турции Стамбул, где завтра должен начаться новый раунд переговоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В воскресенье, 01 июня в 20:25 (по Киевскому времени) российские СМИ в Telegram сообщили, что в Стамбуле приземлился самолет с российской делегацией, опубликовав соответствующее видео.

"Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной", - говорится в сообщении.

Напомним

По данным росСМИ, встреча делегаций Украины и россии состоится 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

Владимир Зеленский подписал указ о составе украинской делегации для переговоров с россией в Стамбуле 2 июня. В делегацию вошли представители Минобороны, Офиса Президента и ВСУ.

Украинская делегация представит на переговорах в Стамбуле дорожную карту мира, которая включает прекращение огня на 30 дней, обмен пленными и встречу Зеленского с путиным. Условия Украины включают отсутствие ограничений на военную мощь и репарации.

россия до сих пор не передала обещанный "меморандум" по переговорам ни одной из сторон, в то же время осуществляя массированные воздушные атаки по Украине. Сибига отметил отсутствие реальных шагов к миру со стороны рф.

Зеленский назвал ключевые условия Украины перед переговорами в Стамбуле