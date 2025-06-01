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Україна представить у Стамбулі дорожню карту мирного врегулювання - Reuters

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Українська делегація представить на переговорах у Стамбулі дорожню карту миру, яка включає припинення вогню на 30 днів, обмін полоненими та зустріч Зеленського з путіним. Умови України включають відсутність обмежень на військову міць та репарації.

Україна представить у Стамбулі дорожню карту мирного врегулювання - Reuters

Українська делегація на переговорах із росією у Стамбулі, представить запропоновану дорожню карту досягнення стійкого миру. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, запропонована дорожня карта починається з повного припинення вогню терміном щонайменше 30 днів, за яким відбудеться повернення всіх полонених, яких утримує кожна зі сторін, і українських дітей, вивезених на територію, контрольовану Росією, а потім - зустріч президента України Володимира Зеленського та російського лідера володимира путіна.

Згідно з цим планом, москва і Київ - за участю США і Європи - працюватимуть над узгодженням умов, на яких вони зможуть дійти згоди про повне припинення трирічної війни.

Як повідомляється, рамкові українські умови мирної угоди, викладені в документі, з яким ознайомився Reuters, значною мірою збігаються з умовами, раніше висунутими Києвом.

До них належать відсутність обмежень на військову міць України після укладення мирної угоди, відсутність міжнародного визнання суверенітету росії над частинами України, захопленими військами москви, і репарації для України.

У документі також зазначено, що нинішнє розташування лінії фронту стане відправною точкою для переговорів про територію.

ЗМІ зазначає, ці умови суттєво розходяться з вимогами, які росія публічно висувала в останні кілька тижнів.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський назвав основні вимоги української сторони перед майбутньою зустріччю в Стамбулі, яка запланована на понеділок.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Reuters
Стамбул
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Київ
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