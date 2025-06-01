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Украина представит в Стамбуле дорожную карту мирного урегулирования – Reuters

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Украинская делегация представит на переговорах в Стамбуле дорожную карту мира, которая включает прекращение огня на 30 дней, обмен пленными и встречу Зеленского с путиным. Условия Украины включают отсутствие ограничений на военную мощь и репарации.

Украина представит в Стамбуле дорожную карту мирного урегулирования – Reuters

Украинская делегация на переговорах с россией в Стамбуле, представит предложенную дорожную карту достижения устойчивого мира. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сообщается, предложенная дорожная карта начинается с полного прекращения огня сроком не менее 30 дней, за которым последует возвращение всех пленных, удерживаемых каждой из сторон, и украинских детей, вывезенных на территорию, контролируемую Россией, а затем - встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера владимира путина.

Согласно этому плану, москва и Киев - с участием США и Европы - будут работать над согласованием условий, на которых они смогут прийти к согласию о полном прекращении трехлетней войны.

Как сообщается, рамочные украинские условия мирного соглашения, изложенные в документе, с которым ознакомился Reuters, в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом.

К ним относятся отсутствие ограничений на военную мощь Украины после заключения мирного соглашения, отсутствие международного признания суверенитета россии над частями Украины, захваченными войсками москвы, и репарации для Украины.

В документе также указано, что нынешнее расположение линии фронта станет отправной точкой для переговоров о территории.

СМИ отмечает, эти условия существенно расходятся с требованиями, которые россия публично выдвигала в последние несколько недель.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные требования украинской стороны перед предстоящей встречей в Стамбуле, которая запланирована на понедельник.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Reuters
Стамбул
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Киев
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