Переговори України та росії у Стамбулі відбудуться 2 червня о 13:00 - росЗМІ

Переговори між делегаціями України та росії призначено на 2 червня о 13:00. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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За інформацією джерел російських "ЗМІ", переговори делегаціями України та росії призначено на 2 червня о 13:00. Зустріч відбудеться у палаці Чираган у Стамбулі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Стамбулі в понеділок, 2 червня, очікується наступний раунд переговорів між Україною і росією. Наша держава, яка неодноразово заявляла про свою відданість переговорному процесу, заявила про готовність до нової зустрічі з представниками держави-агресора.

1 червня російська делегація на чолі з володимиром мединським вирушила у Стамбул для переговорів з Україною. лавров повідомив, що рф готова презентувати меморандум щодо подолання кризи.