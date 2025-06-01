Переговори України та росії у Стамбулі відбудуться 2 червня о 13:00 - росЗМІ

$41.530.00
46.800.00
uken
Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
Ексклюзив
14:33 • 6064 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

13:29 • 15093 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

12:56 • 17913 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
11:01 • 17135 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 64484 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 104067 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 103768 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 104897 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 104972 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 125863 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.9м/с
39%
750мм
Популярнi новини

Карта бойових дій в Україні станом на 01 червня 2025 року

1 червня, 06:00 • 11324 перегляди

Масована атака на Київщину: сили ППО збили дрони та ракети, є пошкоджені будинки

1 червня, 06:49 • 25776 перегляди

На Львівщині жінка намагалася ввезти з Польщі ліки на понад мільйон гривень

1 червня, 07:07 • 10817 перегляди

ЗСУ просунулись на Запоріжжі, але рф намагається наступати і готується до затяжної війни – ISW

1 червня, 08:28 • 12149 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

12:31 • 7250 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 64440 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 181213 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 199468 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 206931 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 306311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Реджеп Таїп Ердоган

Олександр Сирський

Емманюель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Велика Британія

Туреччина

Стамбул

Реклама
УНН Lite

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

12:31 • 9184 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 104045 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 82612 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 116135 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 100337 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

MIM-104 Patriot

Су-34

Bild

Дассо Міраж 2000

Переговори України та росії у Стамбулі відбудуться 2 червня о 13:00 - росЗМІ

Київ • УНН

 • 754 перегляди

За даними росЗМІ, зустріч делегацій України та росії відбудеться 2 червня о 13:00 у палаці Чираган у Стамбулі. Російська делегація вже вирушила до Стамбула.

Переговори України та росії у Стамбулі відбудуться 2 червня о 13:00 - росЗМІ

Переговори між делегаціями України та росії призначено на 2 червня о 13:00. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел російських "ЗМІ", переговори делегаціями України та росії призначено на 2 червня о 13:00. Зустріч відбудеться у палаці Чираган у Стамбулі. 

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Стамбулі в понеділок, 2 червня, очікується наступний раунд переговорів між Україною і росією. Наша держава, яка неодноразово заявляла про свою відданість переговорному процесу, заявила про готовність до нової зустрічі з представниками держави-агресора.

1 червня російська делегація на чолі з володимиром мединським вирушила у Стамбул для переговорів з Україною. лавров повідомив, що рф готова презентувати меморандум щодо подолання кризи.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Стамбул
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9