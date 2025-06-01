російська делегація вирушила на переговори з Україною в Стамбул - росЗМІ

російська делегація вирушила до Стамбула для участі в переговорах з Україною, запланованих на 2 червня. Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

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Переговорна команда вилетіла до Стамбула - зазначило джерело.

За інформацією, глава мзс сергій лавров повідомив, що російська делегація на чолі з помічником президента володимиром мединським готова 2 червня у Стамбулі презентувати Україні меморандум з усіх аспектів подолання першопричин кризи.

Сибіга: росія досі не надала жодного "меморандуму", натомість продовжує атаки

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у столиці Туреччини Стамбулі в понеділок, 2 червня, очікується наступний раунд переговорів між Україною і росією. Наша держава, яка неодноразово заявляла про свою відданість переговорному процесу, заявила про готовність до нової зустрічі з представниками держави-агресора.