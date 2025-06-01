российская делегация отправилась на переговоры с Украиной в Стамбул - росСМИ

российская делегация отправилась в Стамбул для участия в переговорах с Украиной, запланированных на 2 июня. Об этом сообщают российские "СМИ", пишет УНН.

Детали

Переговорная команда вылетела в Стамбул - отметил источник.

По информации, глава МИД сергей лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента владимиром мединским готова 2 июня в Стамбуле презентовать Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса.

Сибига: россия до сих пор не предоставила ни одного «меморандума», вместо этого продолжает атаки

Напомним

Ранее УНН писал, что в столице Турции Стамбуле в понедельник, 2 июня, ожидается следующий раунд переговоров между Украиной и россией. Наше государство, которое неоднократно заявляло о своей приверженности переговорному процессу, заявило о готовности к новой встрече с представителями государства-агрессора.