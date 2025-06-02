Зеленский раскрыл, что Украина будет предлагать рф на переговорах в Стамбуле

В понедельник, 02 июня Украина на переговорах с РФ в Стамбуле будет предлагать прекращение огня. Речь идет о полном и безусловном перемирии. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Президента Владимира Зеленского от 01.06.2025.

Детали

Президент Украины сообщил, что провел длительное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, руководителями разведок и военными.

Мы обсудили, чего именно ожидаем от встречи в Стамбуле в понедельник. Мы предлагаем и в дальнейшем полное, безусловное прекращение огня и все достойные и рациональные шаги, которые могут дать длительный и надежный мир. Украинское предложение, которое мы дали россиянам, – логичное и реалистичное - сказал Глава государства.

По словам Владимира Зеленского, рф свой "меморандум" не передала ни одной стороне - ни Украине, ни Турции, ни США.

"Россияне свой "меморандум" так и не передали никому – у нас нет, у турецкой стороны нет, также у американской стороны российского документа нет. Несмотря на это, мы попытаемся достичь хотя бы какого-то прогресса на пути к миру", - отметил Президент Украины.

Напомним

По данным росСМИ, встреча делегаций Украины и россии состоится 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

Владимир Зеленский подписал указ о составе украинской делегации для переговоров с россией в Стамбуле 2 июня. В делегацию вошли представители Минобороны, Офиса Президента и ВСУ.

Украинская делегация представит на переговорах в Стамбуле дорожную карту мира, которая включает прекращение огня на 30 дней, обмен пленными и встречу Зеленского с путиным. Условия Украины включают отсутствие ограничений на военную мощь и репарации.

россия до сих пор не передала обещанный "меморандум" по переговорам ни одной из сторон, в то же время осуществляя массированные воздушные атаки по Украине. Сибига подчеркнул отсутствие реальных шагов к миру со стороны рф.

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной