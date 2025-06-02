Зеленский раскрыл, что Украина будет предлагать рф на переговорах в Стамбуле
Киев • УНН
Украина на переговорах с россией в понедельник, 02 июня предложит полное прекращение огня. Зеленский сообщил, что российская федерация не передала ни одной стороне свой "меморандум".
В понедельник, 02 июня Украина на переговорах с РФ в Стамбуле будет предлагать прекращение огня. Речь идет о полном и безусловном перемирии. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Президента Владимира Зеленского от 01.06.2025.
Детали
Президент Украины сообщил, что провел длительное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, руководителями разведок и военными.
Мы обсудили, чего именно ожидаем от встречи в Стамбуле в понедельник. Мы предлагаем и в дальнейшем полное, безусловное прекращение огня и все достойные и рациональные шаги, которые могут дать длительный и надежный мир. Украинское предложение, которое мы дали россиянам, – логичное и реалистичное
По словам Владимира Зеленского, рф свой "меморандум" не передала ни одной стороне - ни Украине, ни Турции, ни США.
"Россияне свой "меморандум" так и не передали никому – у нас нет, у турецкой стороны нет, также у американской стороны российского документа нет. Несмотря на это, мы попытаемся достичь хотя бы какого-то прогресса на пути к миру", - отметил Президент Украины.
Напомним
По данным росСМИ, встреча делегаций Украины и россии состоится 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.
Владимир Зеленский подписал указ о составе украинской делегации для переговоров с россией в Стамбуле 2 июня. В делегацию вошли представители Минобороны, Офиса Президента и ВСУ.
Украинская делегация представит на переговорах в Стамбуле дорожную карту мира, которая включает прекращение огня на 30 дней, обмен пленными и встречу Зеленского с путиным. Условия Украины включают отсутствие ограничений на военную мощь и репарации.
россия до сих пор не передала обещанный "меморандум" по переговорам ни одной из сторон, в то же время осуществляя массированные воздушные атаки по Украине. Сибига подчеркнул отсутствие реальных шагов к миру со стороны рф.
Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной01.06.25, 20:29 • 2756 просмотров