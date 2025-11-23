$42.150.00
Рубрики
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський подякував Трампу та США, а також обговорив з Макроном результати роботи українських команд у Женеві

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Президент України провів переговори з Емманюелем Макроном та наголосив на активній роботі українських команд у Женеві. Він також підкреслив важливість лідерства США та подякував за підтримку Трампу й Америці.

Зеленський подякував Трампу та США, а також обговорив з Макроном результати роботи українських команд у Женеві

Президент України Володимир Зеленський повідомив про переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном та наголосив на активній роботі українських команд у Женеві. Крім того, український глава держави особисто підкреслив важливість лідерства Сполучених Штатів і подякував за підтримку Трампу та Америці. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Наші команди в Женеві працюють із партнерами, і дуже важливо, щоб був практичний результат і щоб це наближало Україну та всю Європу до надійного миру й безпеки. Координуємо позиції, і важливо, що діалог є, дипломатія активізована, розраховуємо, що партнери почують наші аргументи. Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії. Дякую, Емманюелю! 

– зазначив Зеленський.

Він підкреслив особливу вдячність США за участь у процесі врегулювання війни та підтримку України. Це трапилося після того, як кількома годинами раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито недостатньо вдячна Америці за її допомогу у вирішенні конфлікту.

Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров23.11.25, 16:50 • 6772 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Женева
Швейцарія
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна