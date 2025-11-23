Зеленский поблагодарил Трампа и США, а также обсудил с Макроном результаты работы украинских команд в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и отметил активную работу украинских команд в Женеве. Кроме того, украинский глава государства лично подчеркнул важность лидерства Соединенных Штатов и поблагодарил за поддержку Трампа и Америку. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Наши команды в Женеве работают с партнерами, и очень важно, чтобы был практический результат и чтобы это приближало Украину и всю Европу к надежному миру и безопасности. Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы. Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность. Ожидаем новых докладов от наших команд из Швейцарии. Спасибо, Эмманюэль!