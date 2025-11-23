$42.150.00
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в Женеве
17:04 • 6332 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процесса
17:00 • 5144 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
16:43 • 6746 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
14:50 • 10498 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – Умеров
14:06 • 12247 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
12:25 • 13313 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 28367 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 43836 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 67199 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
Зеленский поблагодарил Трампа и США, а также обсудил с Макроном результаты работы украинских команд в Женеве

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

Президент Украины провел переговоры с Эмманюэлем Макроном и отметил активную работу украинских команд в Женеве. Он также подчеркнул важность лидерства США и поблагодарил за поддержку Трампа и Америку.

Зеленский поблагодарил Трампа и США, а также обсудил с Макроном результаты работы украинских команд в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и отметил активную работу украинских команд в Женеве. Кроме того, украинский глава государства лично подчеркнул важность лидерства Соединенных Штатов и поблагодарил за поддержку Трампа и Америку. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Наши команды в Женеве работают с партнерами, и очень важно, чтобы был практический результат и чтобы это приближало Украину и всю Европу к надежному миру и безопасности. Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы. Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность. Ожидаем новых докладов от наших команд из Швейцарии. Спасибо, Эмманюэль! 

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул особую благодарность США за участие в процессе урегулирования войны и поддержку Украины. Это произошло после того, как несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы недостаточно благодарна Америке за ее помощь в разрешении конфликта.

Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – Умеров23.11.25, 16:50 • 10504 просмотра

Степан Гафтко

