Ексклюзив
16:25 • 8328 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 15893 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 18384 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 20815 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 44076 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 59938 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 45480 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 31327 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 41597 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 66986 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 44081 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 59941 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
The Guardian

Зеленський назвав три елементи, необхідні для завершення війни

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент Зеленський заявив, що сильні гарантії безпеки, угода про відбудову та посилення тиску на рф прискорять завершення війни. Він закликав до санкцій проти російської ядерної енергетики та сподівається на мир наступного року.

Зеленський назвав три елементи, необхідні для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сильні гарантії безпеки, угода про відбудову та посилення тиску на рф дозволить швидше завершити війну, передає УНН.

Він (Трамп - ред.) може запровадити санкції на всю їхню енергетику, на ядерну енергетику. Він може донести це повідомлення до європейців. Європейці зробили багато, але не запровадили… санкції на ядерну енергетику росіян, на "Росатом", на людей, на їхніх родичів, на їхніх дітей, які живуть у Європі, які живуть у Сполучених Штатах, які навчаються в університетах Європи, які мають нерухомість у Сполучених Штатах… У них є діти, родичі всюди 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що сподівається, що наступного року в Україні наступить мир, і люди знову повернуться до нормального життя. 

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності заборонити видачу віз російським військовим та членам їх родин.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Нерухомість
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна