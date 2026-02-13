Зеленський назвав три елементи, необхідні для завершення війни
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що сильні гарантії безпеки, угода про відбудову та посилення тиску на рф прискорять завершення війни. Він закликав до санкцій проти російської ядерної енергетики та сподівається на мир наступного року.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сильні гарантії безпеки, угода про відбудову та посилення тиску на рф дозволить швидше завершити війну, передає УНН.
Він (Трамп - ред.) може запровадити санкції на всю їхню енергетику, на ядерну енергетику. Він може донести це повідомлення до європейців. Європейці зробили багато, але не запровадили… санкції на ядерну енергетику росіян, на "Росатом", на людей, на їхніх родичів, на їхніх дітей, які живуть у Європі, які живуть у Сполучених Штатах, які навчаються в університетах Європи, які мають нерухомість у Сполучених Штатах… У них є діти, родичі всюди
Він зазначив, що сподівається, що наступного року в Україні наступить мир, і люди знову повернуться до нормального життя.
