Зеленский назвал три элемента, необходимые для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильные гарантии безопасности, соглашение о восстановлении и усиление давления на рф позволит быстрее завершить войну, передает УНН.

Он (Трамп - ред.) может ввести санкции на всю их энергетику, на ядерную энергетику. Он может донести это сообщение до европейцев. Европейцы сделали много, но не ввели… санкции на ядерную энергетику россиян, на "Росатом", на людей, на их родственников, на их детей, живущих в Европе, живущих в Соединенных Штатах, обучающихся в университетах Европы, имеющих недвижимость в Соединенных Штатах… У них есть дети, родственники везде