"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
публикации
Эксклюзивы
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Зеленский назвал три элемента, необходимые для завершения войны

Киев • УНН

Президент Зеленский заявил, что сильные гарантии безопасности, соглашение о восстановлении и усиление давления на РФ ускорят завершение войны. Он призвал к санкциям против российской ядерной энергетики и надеется на мир в следующем году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильные гарантии безопасности, соглашение о восстановлении и усиление давления на рф позволит быстрее завершить войну, передает УНН.

Он (Трамп - ред.) может ввести санкции на всю их энергетику, на ядерную энергетику. Он может донести это сообщение до европейцев. Европейцы сделали много, но не ввели… санкции на ядерную энергетику россиян, на "Росатом", на людей, на их родственников, на их детей, живущих в Европе, живущих в Соединенных Штатах, обучающихся в университетах Европы, имеющих недвижимость в Соединенных Штатах… У них есть дети, родственники везде 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что надеется, что в следующем году в Украине наступит мир, и люди снова вернутся к нормальной жизни. 

Напомним 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил необходимость запретить выдачу виз российским военным и членам их семей.

Павел Башинский

