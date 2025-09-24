Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії: обговорили підтримку України та членство в ЄС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Сторони обговорили ситуацію на російсько-українському фронті. Санчес підкреслив важливість єдності Європи й США для досягнення миру та підтвердив політичну підтримку України, зокрема на шляху до членства в ЄС. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Президента України, Telegram-канал Зеленського, допис Санчеса у соціальній мережі Х.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави подякував за підтримку України й українців від самого початку повномасштабної російської агресії та зусилля Іспанії для досягнення реального миру.

Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію в мирному процесі. Президент наголосив, що російський очільник продовжує робити все, щоб затягнути війну ще більше, тому відкидає мирні ініціативи та уникає зустрічі на рівні лідерів. Глава держави також розповів про ситуацію на фронті та втрати, яких зазнає Росія.

Розповів про ситуацію на фронті й у мирному процесі. Росія й далі відкидає мирні ініціативи, робить усе, щоб затягнути війну. Прем’єр-міністр наголосив на важливості збереження єдності Європи та США, продовження роботи в межах коаліції охочих для наближення миру. Ціную таку позицію

Зазначається, що Педро Санчес наголосив на тому, що для досягнення миру важливо зберігати єдність Європи та США, зокрема продовжувати співпрацю в межах коаліції охочих.

Прем’єр-міністр Іспанії запевнив у продовженні політичної підтримки.

Шановний @ZelenskyyUa, було приємно знову бачити вас в ООН. Запевняю вас у моїй підтримці. Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно: міжнародне право має переважати