Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії: обговорили підтримку України та членство в ЄС

$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 12221 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 18255 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 24672 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 25214 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 26075 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 41921 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 19900 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 39176 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18695 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18834 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
53%
757мм
Популярнi новини
Міжнародна спільнота має негайно відреагувати: омбудсмен відправив листи до ООН та МКЧХ через розстріл родини на Донеччині24 вересня, 12:35 • 3792 перегляди
російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ двома ракетами "Іскандер": деталі24 вересня, 12:46 • 9096 перегляди
Меланія Трамп та перша леді України провели зустріч вчора - Никифоров24 вересня, 13:15 • 4556 перегляди
Зеленського підштовхують до повернення земель, які Україна не відвоювала влітку 2023 - CNN24 вересня, 13:41 • 12455 перегляди
У Києві 17-річна матір залишила немовля на чотири дні у замкненій квартирі, дитина впала в кому24 вересня, 15:19 • 5328 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 41915 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 43030 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 39173 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 49370 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 57900 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Реджеп Тайїп Ердоган
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Нью-Йорк
Іран
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 41188 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 100903 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 60323 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 74040 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 125637 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
E-6 Mercury
Детонатор

Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії: обговорили підтримку України та членство в ЄС

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, обговоривши ситуацію на російсько-українському фронті та мирний процес. Санчес підтвердив політичну підтримку України, зокрема на шляху до членства в ЄС, і наголосив на важливості єдності Європи та США для досягнення миру.

Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії: обговорили підтримку України та членство в ЄС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Сторони обговорили ситуацію на російсько-українському фронті. Санчес підкреслив важливість єдності Європи й США для досягнення миру та підтвердив політичну підтримку України, зокрема на шляху до членства в ЄС. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Президента України, Telegram-канал Зеленського, допис Санчеса у соціальній мережі Х.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави подякував за підтримку України й українців від самого початку повномасштабної російської агресії та зусилля Іспанії для досягнення реального миру.

Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію в мирному процесі. Президент наголосив, що російський очільник продовжує робити все, щоб затягнути війну ще більше, тому відкидає мирні ініціативи та уникає зустрічі на рівні лідерів. Глава держави також розповів про ситуацію на фронті та втрати, яких зазнає Росія. 

Розповів про ситуацію на фронті й у мирному процесі. Росія й далі відкидає мирні ініціативи, робить усе, щоб затягнути війну. Прем’єр-міністр наголосив на важливості збереження єдності Європи та США, продовження роботи в межах коаліції охочих для наближення миру. Ціную таку позицію

- написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що Педро Санчес наголосив на тому, що для досягнення миру важливо зберігати єдність Європи та США, зокрема продовжувати співпрацю в межах коаліції охочих.

Прем’єр-міністр Іспанії запевнив у продовженні політичної підтримки.

Шановний @ZelenskyyUa, було приємно знову бачити вас в ООН. Запевняю вас у моїй підтримці. Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно: міжнародне право має переважати

- йдеться у дописі Санчеса у соцмережі Х.

Окремо йшлося про переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі. Президент наголосив, що Україна та Молдова очікують на одночасне відкриття першого кластера найближчим часом.

Нагадаємо

У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою для участі у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі.

Зеленський: лише союзники та власна зброя нададуть Україні гарантії безпеки24.09.25, 16:07 • 2238 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Педро Санчес
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Нью-Йорк
Іспанія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Молдова