Зеленский провел встречу с премьером Испании: обсудили поддержку Украины и членство в ЕС
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсудили ситуацию на российско-украинском фронте. Санчес подчеркнул важность единства Европы и США для достижения мира и подтвердил политическую поддержку Украины, в частности на пути к членству в ЕС. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Президента Украины, Telegram-канал Зеленского, сообщение Санчеса в социальной сети Х.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и украинцев с самого начала полномасштабной российской агрессии и усилия Испании для достижения реального мира.
Владимир Зеленский проинформировал об актуальной ситуации в мирном процессе. Президент подчеркнул, что российский глава продолжает делать все, чтобы затянуть войну еще больше, поэтому отвергает мирные инициативы и избегает встречи на уровне лидеров. Глава государства также рассказал о ситуации на фронте и потерях, которые несет Россия.
Рассказал о ситуации на фронте и в мирном процессе. Россия и дальше отвергает мирные инициативы, делает все, чтобы затянуть войну. Премьер-министр подчеркнул важность сохранения единства Европы и США, продолжения работы в рамках коалиции желающих для приближения мира. Ценю такую позицию
Отмечается, что Педро Санчес подчеркнул, что для достижения мира важно сохранять единство Европы и США, в частности продолжать сотрудничество в рамках коалиции желающих.
Премьер-министр Испании заверил в продолжении политической поддержки.
Уважаемый @ZelenskyyUa, было приятно снова видеть вас в ООН. Заверяю вас в моей поддержке. Испания будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется: международное право должно преобладать
Отдельно речь шла о переговорном процессе по членству Украины в Евросоюзе. Президент подчеркнул, что Украина и Молдова ожидают одновременного открытия первого кластера в ближайшее время.
Напомним
В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой для участия в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе.
