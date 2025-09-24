Зеленский провел встречу с премьером Испании: обсудили поддержку Украины и членство в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсудили ситуацию на российско-украинском фронте. Санчес подчеркнул важность единства Европы и США для достижения мира и подтвердил политическую поддержку Украины, в частности на пути к членству в ЕС. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Президента Украины, Telegram-канал Зеленского, сообщение Санчеса в социальной сети Х.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и украинцев с самого начала полномасштабной российской агрессии и усилия Испании для достижения реального мира.

Владимир Зеленский проинформировал об актуальной ситуации в мирном процессе. Президент подчеркнул, что российский глава продолжает делать все, чтобы затянуть войну еще больше, поэтому отвергает мирные инициативы и избегает встречи на уровне лидеров. Глава государства также рассказал о ситуации на фронте и потерях, которые несет Россия.

Рассказал о ситуации на фронте и в мирном процессе. Россия и дальше отвергает мирные инициативы, делает все, чтобы затянуть войну. Премьер-министр подчеркнул важность сохранения единства Европы и США, продолжения работы в рамках коалиции желающих для приближения мира. Ценю такую позицию

Отмечается, что Педро Санчес подчеркнул, что для достижения мира важно сохранять единство Европы и США, в частности продолжать сотрудничество в рамках коалиции желающих.

Премьер-министр Испании заверил в продолжении политической поддержки.

Уважаемый @ZelenskyyUa, было приятно снова видеть вас в ООН. Заверяю вас в моей поддержке. Испания будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется: международное право должно преобладать