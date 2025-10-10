$41.510.10
Зеленський: 725 тисяч сімей отримали електрику після обстрілів, Київ майже з водою

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлення електропостачання для 725 тисяч сімей після російських обстрілів. У Києві майже відновлено водопостачання, тривають роботи на Кіровоградщині.

Зеленський: 725 тисяч сімей отримали електрику після обстрілів, Київ майже з водою

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після російських обстрілів енергетики відновили постачання електрики для 725 тисяч сімей. Також у Києві майже відновлено водопостачання, пише УНН з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Деталі

"Увесь день триває відновлення після російського удару. Багато роботи. Зараз уже відновили постачання електрики для більш ніж 725 тисяч сімей. Київ, Київщина, Дніпровщина, Кіровоградська область, Черкаси, Чернігів. Залишається непростою ситуація на Сумщині, також Харківщина, Херсонщина, Донеччина – через безпекову ситуацію ремонти ускладнені", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що на нічних ударах ворог не зупинився і росіяни продовжили вдень обстріли і запуски дронів. В деяких регіонах було введено графіки відключення світла.

Протягом дня були нові атаки дронів, обстріли, були нові повітряні тривоги. Ще триває робота й у столиці. Де це потрібно, енергетики ввели графіки по електриці. Київ і Кіровоградська область – протягом дня працювали, щоб відновити постачання води. В Києві майже відновлено, на Кіровоградщині триває запуск насосів і наповнення мережі

- зазначив Президент.

За словами глави держави, наразі головне завдання для всіх областей – підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів.

"У частині громад це вже реалізоване. І має бути й там, де зараз ми бачимо відповідну проблематику. Через сьогоднішній удар є постраждалі, зокрема в Києві та в областях. На об’єктах енергетики. Усім надається допомога", - підсумував Зеленський.

Доповнення

росія вночі запустила по Україні 32 ракети, зокрема два "Кинджали", та 465 дронів, знешкоджено 405 безпілотників та 15 ракет, у тому числі один "Кинджал", 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей.

В Міненерго повідомили, що після чергової масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру, Київ і 9 регіонів України залишаються з обмеженим електропостачанням. У постраждалих областях тривають масштабні відновлювальні роботи.

