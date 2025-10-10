Зеленский: 725 тысяч семей получили электричество после обстрелов, Киев почти с водой

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после российских обстрелов энергетики возобновили подачу электричества для 725 тысяч семей. Также в Киеве почти восстановлено водоснабжение, пишет УНН со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Подробности

"Весь день продолжается восстановление после российского удара. Много работы. Сейчас уже возобновили подачу электричества для более чем 725 тысяч семей. Киев, Киевщина, Днепровщина, Кировоградская область, Черкассы, Чернигов. Остается непростой ситуация на Сумщине, также Харьковщина, Херсонщина, Донетчина – из-за ситуации с безопасностью ремонты усложнены", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на ночных ударах враг не остановился и россияне продолжили днем обстрелы и запуски дронов. В некоторых регионах были введены графики отключения света.

В течение дня были новые атаки дронов, обстрелы, были новые воздушные тревоги. Еще продолжается работа и в столице. Где это нужно, энергетики ввели графики по электричеству. Киев и Кировоградская область – в течение дня работали, чтобы восстановить подачу воды. В Киеве почти восстановлено, на Кировоградщине продолжается запуск насосов и наполнение сети - отметил Президент.

По словам главы государства, сейчас главная задача для всех областей – подготовить достаточное резервное питание для водоканалов.

"В части общин это уже реализовано. И должно быть и там, где сейчас мы видим соответствующую проблематику. Из-за сегодняшнего удара есть пострадавшие, в частности в Киеве и в областях. На объектах энергетики. Всем оказывается помощь", - подытожил Зеленский.

Дополнение

Россия ночью запустила по Украине 32 ракеты, в том числе два "Кинжала", и 465 дронов, обезврежено 405 беспилотников и 15 ракет, в том числе один "Кинжал", 4 вражеские ракеты не достигли своих целей.

В Минэнерго сообщили, что после очередной массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев и 9 регионов Украины остаются с ограниченным электроснабжением. В пострадавших областях продолжаются масштабные восстановительные работы.

