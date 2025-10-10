Зеленский: 725 тысяч семей получили электричество после обстрелов, Киев почти с водой

$41.510.10
19:08 • 6090 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
17:04 • 14589 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
15:17 • 25137 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 19653 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 18403 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 24781 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 33356 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 36733 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 18392 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18939 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби
10 октября, 11:09
Украина и Великобритания запускают совместное производство дронов-перехватчиков
10 октября, 11:17
Враг нанес ущерб критической инфраструктуре в Кировоградской области: обесточена водонасосная станция
10 октября, 11:19
Порошенко предстал перед судом за госизмену, а его кум продает виллу за $4 млн: время отвечать - политолог
10 октября, 12:02
Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго
10 октября, 12:07
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости
15:17
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений
10 октября, 13:35
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворит
10 октября, 10:53
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:44
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
9 октября, 12:21
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Роман Насиров
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Киевская область
Запорожье
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби
10 октября, 11:09
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри
10 октября, 10:04
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерам
10 октября, 09:18
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
9 октября, 12:21
Netflix делает игры доступными на телевизорах
9 октября, 06:39
ATACMS
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Ручная граната

Зеленский: 725 тысяч семей получили электричество после обстрелов, Киев почти с водой

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении электроснабжения для 725 тысяч семей после российских обстрелов. В Киеве почти восстановлено водоснабжение, продолжаются работы в Кировоградской области.

Зеленский: 725 тысяч семей получили электричество после обстрелов, Киев почти с водой

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после российских обстрелов энергетики возобновили подачу электричества для 725 тысяч семей. Также в Киеве почти восстановлено водоснабжение, пишет УНН со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Подробности

"Весь день продолжается восстановление после российского удара. Много работы. Сейчас уже возобновили подачу электричества для более чем 725 тысяч семей. Киев, Киевщина, Днепровщина, Кировоградская область, Черкассы, Чернигов. Остается непростой ситуация на Сумщине, также Харьковщина, Херсонщина, Донетчина – из-за ситуации с безопасностью ремонты усложнены", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на ночных ударах враг не остановился и россияне продолжили днем обстрелы и запуски дронов. В некоторых регионах были введены графики отключения света.

В течение дня были новые атаки дронов, обстрелы, были новые воздушные тревоги. Еще продолжается работа и в столице. Где это нужно, энергетики ввели графики по электричеству. Киев и Кировоградская область – в течение дня работали, чтобы восстановить подачу воды. В Киеве почти восстановлено, на Кировоградщине продолжается запуск насосов и наполнение сети

- отметил Президент.

По словам главы государства, сейчас главная задача для всех областей – подготовить достаточное резервное питание для водоканалов.

"В части общин это уже реализовано. И должно быть и там, где сейчас мы видим соответствующую проблематику. Из-за сегодняшнего удара есть пострадавшие, в частности в Киеве и в областях. На объектах энергетики. Всем оказывается помощь", - подытожил Зеленский.

Дополнение

Россия ночью запустила по Украине 32 ракеты, в том числе два "Кинжала", и 465 дронов, обезврежено 405 беспилотников и 15 ракет, в том числе один "Кинжал", 4 вражеские ракеты не достигли своих целей.

В Минэнерго сообщили, что после очередной массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев и 9 регионов Украины остаются с ограниченным электроснабжением. В пострадавших областях продолжаются масштабные восстановительные работы.

путин нанес массированный удар по Украине, пока мир сосредоточен на Ближнем Востоке - Зеленский10.10.25, 22:52 • 890 просмотров

Общество
Электроэнергия
Донецкая область
Харьковская область
Херсонская область
Владимир Зеленский
Украина
Чернигов
Черкассы
Киев